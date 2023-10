La fidanzatina, il Blue Whale e il processo per un 15enne palermitano: storia di un caso giudiziario

Messa alla prova per un ragazzino palermitano imputato di vari reati contro la persona. Lo ha deciso il Gup del Tribunale per i minorenni di Palermo Maria Pino. Il provvedimento sospende il processo affidando il giovane ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgeranno nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.

Il caso aveva fatto discutere per i risvolti legati al fenomeno chiamato Blue Whale che costringe a pratiche autolesioniste e che risale al novembre del 2018, quando i carabinieri di Lipari, con il coordinamento del luogotenente Luciano Le Donne, hanno acquisito la denuncia nei confronti di un quindicenne di Palermo su fatti commessi ai danni di una ragazzina di 13 anni. ?

A sporgere denuncia gli stessi genitori della ragazzina, assistiti dall’avvocato Francesco Rizzo del foro di Messina.? La piccola era stata poi ascoltata, a seguito di incidente probatorio, su disposizione del Tribunale per i minorenni di Messina, in sede protetta, al comando provinciale dei carabinieri e gli atti furono trasmessi alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, competente in ragione della residenza del ragazzino

Il Tribunale dopo le valutazioni di rito aveva formulato richiesta di archiviazione ma le persone offese, si sono opposte al decreto di archiviazione e il Gip del Tribunale per i Minorenni di Palermo Alessandra Puglisi, ha disposto affinché il Pm formulasse “l’imputazione coatta”.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due ragazzi si erano conosciuti on line, L’incontro, favorito da un’amica della ragazzina, dà vita a una relazione che sembra nelle prime battute una storia amorosa innocente fra giovanissimi. Ben presto nascono i primi problemi. Il ragazzo, colto da gelosia morbosa, comincia a chiedere gesti d’amore efferati che si sostanziano dapprima in comportamenti autodistruttivi poi nella richesta di nome utente e password degli account social della giovane. In stato di soggezione la ragazzina ha acconsentito a queste richieste.

Poi i due si sono incontrati a Palermo. Ad accompagnarla fu l’amica (ed il padre di quest’ultima), la quale, a sua volta, aveva intrapreso una relazione amorosa con un coetaneo del palermitano. Nei giorni successivi la madre della ragazzina trovò strumenti utilizzati per le pratiche autolesionistiche. A quel punto parlò con la figlia scoprendo così della relazione sentimentale della ragazzina che aveva cominciato ad accusare sintomi depressivi, successivamente certificati dal reparto di Neuropsichiatria del Policlinico di Messina. La tredicenne si era procurata lesioni varie (tagli ripetuti) in diverse parti del corpo tramite lamette custodite all’interno dell’astuccio personale e aveva prodotto anche contenuti hard, inviati in un successivo momento, al minore.

La madre decise dunque di denunciare tutto, dopo aver chiesto anche l’intervento dell’ex marito, padre della ragazzina. Dal controllo dello smartphone della figlia infatti, si accorsero della gravità dei fatti, scoprendo lettere che testimoniavano intenti suicidi (scritte dalla tredicenne) nella stanza della ragazza. Così decisero anche di rintracciare i genitori del minore. Benché i due, dunque, fossero stati allontanati la relazione infatti stava proseguendo online. Sporta la denuncia, è partito poi il processo davanti al Gup del Tribunale per i minorenni di Palermo. Da qui è stata richiesta la messa alla prova del palermitano (richiesta che è stata accolta). Infine, il 28 settembre, è stata depositata la sentenza di non luogo a procedere "per buon esito di messa alla prova del giovane con contestuale estinzione del reato riportato nel capo di imputazione".