Panico sul treno, passeggeri forzano le porte e si gettano sui binari: ma è un falso allarme

Forzano le porte del treno in corsa, per scendere sui binari e darsi alla fuga. Attimi di paura questa mattina sul treno partito da Punta Raisi e diretto a Palermo. All'altezza della stazione Piraineto, infatti, alcuni passeggeri si sono lasciati prendere dal panico per via di un semaforo che improvvisamente ha iniziato a segnalare rosso fisso. Così mentre il treno non si era ancora fermato del tutto hanno forzato le porte del convoglio e sono scappati.

Un blocco del sistema - che poi si è rivelato un falso allarme - ma che ha scatenato il caos a bordo e l'immediato intervento della Polfer e dei carabinieri della stazione Villagrazia di Carini. La circolazione è stata immediatamente bloccata per motivi di ordine pubblico e le corse sono state cancellate per circa un'ora. Ristabilita la situazione e rassicurate le persone in banchina, i treni hanno ripreso a funzionare normalmente.

E' circa mezzogiorno quando sul Minuetto di Trenitalia scoppia il caos. "Ho sentito gridare improvvisamente - racconta a PalermoToday uno dei passeggeri a bordo - urla disperate di gente che diceva ad altra gente di scappare. Così ho visto alcune persone spaventate aprire le porte del treno e gettarsi fuori, in mezzo ai binari. Avevano bambini in braccio che piangevano. C'erano donne anziane che scappando sono cadute. C'era chi gridava il nome del marito che non vedeva più. Poi, provando a scappare, ho visto anche chi in mezzo alle rotaie si è messo a correre verso la stazione".

Panico e nulla più, per un'emergenza (che non era un'emergenza) rientrata in pochissimo tempo. "Alcuni hanno detto che ci fosse un terrorista a bordo - conclude - altri addirittura che il treno si stesse per scontrare frontalmente con un altro treno. Ho sentito il macchinista gridare forte 'Oh mio Dio!'. Ha poi frenato di colpo. A quel punto la gente è scappata creando il panico più totale". Niente di tutto quello che hanno però immaginato i passeggeri stava capitando. Solo un blocco del sistema che è stato immediatamente ripristinato.