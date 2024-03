Caos alla Motorizzazione, Confarca denuncia: "Da 8 mesi niente esami per la patente nautica"

"Da circa otto mesi la Motorizzazione civile di Palermo non programma più sedute d’esame per il conseguimento della patente nautica, arrecando notevoli disagi agli operatori del settore e mettendo in difficoltà gli uffici della Capitaneria di porto in prossimità della stagione in cui vi è il picco massimo di richiesta dei titoli abilitativi alla navigazione". E' quanto denuncia Confarca, La confederazione nazionale che rappresenta oltre 2.400 tra scuole nautiche, autoscuole e studi di consulenza su tutto il territorio nazionale, durante l’incontro che si è svolto all’Ibis Hotel di Palermo con coordinatori regionali e provinciali dell’associazione di categoria. Tra i presenti il presidente nazionale della Confarca, Paolo Colangelo, il segretario nazionale della sezione Nautica, Adolfo D’Angelo, ed il segretario della sezione Autoscuole, Christian Filippi.

Per D’Angelo l’impasse che si è venuta a creare con il blocco degli esami per le patenti nautiche rischia di provocare notevoli danni agli operatori. "E' inconcepibile - sottolinea D'Angelo - che la sola Capitaneria di porto possa far fronte alla notevole richiesta di esami per la patente che proviene nei mesi tra la primavera e l’estate. La Motorizzazione è ferma da otto mesi e al momento non c’è alcuno spiraglio di luce in fondo a questo tunnel in cui ormai sono finiti i titolari delle agenzie e delle scuole nautiche. Ci rivolgiamo alla Direzione generale territoriale del Sud del ministero dei Trasporti di attivarsi affinché si assicuri le sedute d’esame anche in Motorizzazione in vista di questi mesi di richiesta massima di patenti". Durante l’incontro sono stati i nuovi emendamenti sull’uso di alcol, cellulari e droga alla guida, presenti nel nuovo Codice della strada, e il decreto legge Trasporti.