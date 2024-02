Blocco della discarica di Trapani, il sindaco di Carini: "Non possiamo ancora trasferire i rifiuti a Bellolampo"

"A distanza di 13 giorni dal blocco della discarica di Trapani e a una settimana dall'ordinanza del dipartimento regionale dei rifiuti che autorizza alcuni comuni della Srr Palermo, tra i quali Carini, a conferire a Bellolampo, la Rap non ha ancora inviato lo schema di contratto. Al momento quindi siamo ancora impossibilitati a conferire i rifiuti indifferenziati". A denunciare lo stato delle cose e lanciare un appello al presidente Todaro è il sindaco di Carini Giovì Monteleone.

"E' inammissibile che - continua il primo cittadino - la discarica di Bellolampo, la cui realizzazione in gran parte è stata eseguita con finanza pubblica, e che dovrebbe far parte del patrimonio della Srr, venga a tutto oggi ancora gestita come 'cosa propria' del solo comune di Palermo che continua a riempierla a dismisura in barba a qualsiasi rispetto dei minimi di raccolta differenziata da raggiungere e che fa lo stesso prezzo di conferimento dei privati".

Carini, come altri comuni che prima conferivano a Trapani, dopo la chiusura dell'impianto è stata costretta a fermare la raccolta dell'indifferenziato. "Siamo nella monnezza e - conclude Monteleone - i miei cittadini difficilmente comprendono il perché di questo disservizio".