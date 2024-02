Blitz dei vigili in piazza Magione: multate 210 auto, sanzionati un posteggiatore abusivo e alcuni locali

Caos, musica a tutto volume, abusivi e auto posteggiate in zone vietate. Da tempo i residenti nella zona di piazza Magione avevano lanciato un appello per tornare a vivere in condizioni accettabili e sicure e la notte scorsa la polizia municipale, guidata dal tenente colonnello Angelo Colucciello ha risposto, con decine di multe e sequestri.

Nello specifico sono state multate 210 auto ed è stato sanzionato anche un posteggiatore abusivo, ma è stata multata anche un'attività con la musica a volume elevato che, in base ai decibel rilevati durante i controlli, superava nettamente la "soglia di rumore" ammessa e tollerabile, disturbando quindi chi in piazza Magione vive. I vigili hanno sequestro le attrezzature utlizzate dal locale ed emesso un verbale di alcune migliaia di euro.

Sequestrata anche l'attività di un ambulante, che vendeva panini abusivamente e sprovvisto di tutto, sia dal punto di vista amministrativo che da quello sanitario. Multa e denuncia per un locale che, autorizzato ad occupare 25 metri quadrati di suolo pubblico all'esterno, si era allargato fino a coprirne ben 200.

"Ebbene sì, i residenti avevano ragione da vendere", ha dichiarato al termine del blitz il comandante della polizia municipale, spiegando che, di fronte alle richieste dei cittadini che mirano a vivere in contesti ordinati e sicuri "tenteremo di rispondere con ogni risorsa disponibile per dare un segnale alla splendida Palermo".

"Esprimo il mio apprezzamento e rivolgo il mio ringraziamento ai vigili per l'attività di controllo alla Magione - dice l'assessore alla polizia municipale, Dario Falzone - ennesima operazione di tutela della sicurezza e della legalità nelle aree della movida. Negli ultimi mesi, dal centro agli spazi storici ai quartieri, si susseguono importanti operazioni da parte del Comando dei vigili urbani. L'obiettivo dell'Amministrazione Lagalla è avere il più possibile la polizia municipale vicina ai cittadini e in grado di intervenire nelle aree prese di mira dagli abusivi e da chi opera non rispettando le regole".