Blatta nel cibo dei bimbi a scuola, Vivenda: "La contaminazione non è avvenuta nelle fasi produttive dei pasti"

"E' escluso che la contaminazione del pasto sia avvenuta durante le fasi di cottura, confezionamento, trasporto e soprattutto mantecatura di riso e sugo. Fase quest'ultima avvenuta presso il refettorio". E' quanto precisa Vivenda spa, capogruppo dell’associazione di imprese che gestisce il servizio mensa nelle scuole comunali, dopo il ritrovamento di una blatta all’interno di un contenitore di riso al pomodoro destinato alla scuola Lombardo Radice.

L’azienda di ristorazione che, dopo il rinvenimento del corpo estraneo, spiega in una nota che "sono state attivate subito tutte le procedure e i protocolli interni aziendali tesi ad analizzare e circoscrivere l’evento. A seguito delle analisi visive ne è stata appurata l’integrità: ciò esclude che la contaminazione sia dovuta alle fasi produttive dei pasti. A conferma del buon operato le verifiche del nostro ufficio qualità e dei Nas".

"La mantecatura di riso e condimento - che, è bene sottolinearlo, hanno viaggiato durante il trasporto in contenitori separati - è attività propedeutica all'impiattamento prima della somministrazione ai piccoli utenti. La Vivenda spa desidera inoltre sottolineare come tutte le fasi dei pasti siano operazioni da effettuare a elevate temperature e con attività manuali energiche: sono queste due condizioni che avrebbero inevitabilmente danneggiato la struttura del corpo estraneo qualora lo stesso si fosse trovato all'interno di uno dei due contenitori. Inoltre è doveroso ricordare come il personale di Siristora, addetto alla somministrazione per conto della Vivenda, si sia accorto tempestivamente del corpo estraneo e abbia segnalato la sua fortuita presenza all’interno del contenitore, avviando così le procedure interne aziendali ed evitando la somministrazione del piatto interessato.La porzione è stata integralmente sostituita con una nuova".

"A seguito dell’accaduto - conclude la nota - Vivenda ha avviato tutte le necessarie e opportune verifiche che hanno escluso criticità in tutta la produzione. Inoltre anche le verifiche dei Nas hanno confermato il corretto operato a garanzia dei bimbi e delle loro famiglie. L’episodio, dunque, ha dimostrato l’efficacia dei protocolli aziendali e l’efficienza dell’operato dei lavoratori che ogni giorno si impegnano, con professionalità e dedizione, a preparare e servire migliaia di pasti nelle scuole del Comune di Palermo. La Vivenda Spa, insieme alle associate, continuerà a lavorare con costanza e impegno per garantire un servizio di qualità alle famiglie e ai bimbi di Palermo attraverso accurate e periodiche verifiche e una formazione continua del personale".