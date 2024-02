Blatta in un piatto della mensa, la replica del preside: "Servizio esterno, la scuola è in regola"

Dopo il caso della blatta trovata nel piatto di un bambino che frequenta la mensa della scuola dell'infanzia Lombardo Radice in corso Calatafimi, che ha portato i Nas a verificare le condizioni della scuola, ora è il preside a parlare. "La pietanza non è stata somministrata ai bambini - dice il dirigente scolastico Francesco Paolo Camillo - una parte è stata immediatamente buttata, l’altra respinta formalmente al fornitore. Le ispezioni dei carabinieri, fatte senza alcun preavviso, non hanno ravvisato alcuna irregolarità dal punto di vista igienico sanitario né sui locali scolastici adibiti al servizio di refezione scolastica né sulle procedure di autocontrollo attuate dalla scuola".

L'episodio, avvenuto lunedì, è stato reso noto dal deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord). "Il servizio di refezione scolastica - spiega ancora Camillo - viene garantito a tutte le scuole cittadine dal Consorzio R.T.I. Vivenda, Siristora F.&G., Solidarietà e lavoro che, con proprio personale, provvede allo scodellamento in loco dei pasti provenienti dal punto di cottura presente in un altro comune; questo consorzio risulta aggiudicatario di una gara bandita dall’amministrazione comunale. La docente della scuola incaricata del rispetto delle procedure Haccp, sempre presente in ogni plesso in occasione della consegna giornaliera dei pasti, ha rinvenuto un insetto all’interno del contenitore in acciaio inox che conteneva la pietanza da scodellare. Immediata la contestazione da parte della docente incaricata che ha trasmesso alla scuola l’apposito modulo di contestazione evidenziando la gravità di quanto accaduto".

I carabinieri dei Nas hanno però fatto un sopralluogo, dopo la denuncia presentata, nei locali del plesso Onorato. "Il relativo verbale acquisito agli atti dell’istituzione scolastica - puntualizza il preside - contiene la richiesta di collocazione di quattro mattonelle nella parte limitrofa alla porta di un locale adiacente al refettorio senza alcun rilievo di carattere igienico-sanitario a carico della scuola né sulle procedure attuate".

Un fatto grave che, comunque, sembra essersi risolto nel migliore dei modi. Nel trovare estremamente grave quanto accaduto - conclude Camillo - si auspica un maggiore controllo sui centri di cottura dei servizi di ristorazione collettiva da parte di chi di competenza sottolineando come solo il rigido rispetto delle procedure Haccp attuato da questa scuola ha evitato, in occasione dell’episodio denunciato, che venissero somministrati agli alunni pietanze contaminate dalla presenza di corpi estranei o comunque non idonee al consumo. Resta fermo l’impegno di questa Istituzione a garantire che la frequenza scolastica degli alunni e delle alunne sia sempre assicurata nelle migliori condizioni possibili sia dal punto di vista igienico che della sicurezza oltre che educativo".

L'interrogazione al sindaco

Intanto sul tavolo del sindaco Roberto Lagalla arriva una interrogazione. "Quanto segnalato da La Vardera - dice Giuseppe Miceli, consigliere comunale del M5S - non può passare sotto traccia. Ho appena inviato una interrogazione al sindaco per sapere che controlli e azioni verranno messe in campo e come si intende garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, conservazione e trasporto. Non possiamo pagare un servizio per poi mettere a rischio la salute dei nostri bambini, è intollerabile".