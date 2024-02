Il caso della blatta in un piatto della mensa, l'assessore in visita alla Lombardo Radice: "Finora controlli negativi"

L'assessore comunale all'Istruzione, Aristide Tamajo, si recherà lunedì nel plesso Carmelo Onorato della sezione infanzia dell'istituto comprensivo Lombardo Radice per incontrare il dirigente scolastico e i genitori dei bambini dopo il caso della blatta trovata in uno dei pasti serviti nella mensa.

Il caso, denunciato ai Nas dal deputato regionale Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord), ha sollevato un bel po' di polemiche, con consiglieri comunali che hanno annunciato interrogazioni al sindaco, e il preside dell'istituto che ha sottolineato "la correttezza delle procedura di autocontrollo attuate dalla scuola". Mentre Vivenda, società che gestisce il servizio mensa, si è difesa precisando che "la contaminazione non è avvenuta nelle fasi produttive dei pasti".

E allora come c'è finita la blatta nel cibo destinato ai bimbi? Tamajo, che sta seguendo gli esiti dei controlli effettuati dai Nas, finora tutti negativi, annuncia che "fatti di questo tipo, una volta accertati definitivamente, non sono né saranno tollerati dall'amministrazione, che interverrà secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali previste dal contratto sottoscritto con la società".