Residenti di Vergine Maria, Arenella e Addaura per 11 ore senza luce: "L'Enel risarcisca i danni"

Per oltre 11 ore i residenti di Vergine Maria, Arenella e parte dell'Addaura sono rimasti senza energia elettrica. Lo rende noto il consigliere comunale di Forza Italia, Natale Puma, che sta valutando "una denuncia per interruzione di pubblico servizio".

Nel mirino di Puma c'è E-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione: "Le gravissime conseguenze arrecate da un blackout così prolungato, dalle 17 di ieri alle 6,30 di stamattina, sono facilmente intuibili a tutti i livelli e in tutta la popolazione - scrive in una lettera indirizzata anche al prefetto -. Al di là di chi non ha potuto usufruire dell'aria condizionata in una nottata così torrida, desidero porre l'accento su tutte quelle famiglie i cui congiunti necessitano di macchinari sanitari legati alla corrente elettrica o sulle attività commerciali in cui è necessaria la presenza di macchinari come le celle frigorifere".

Nel chiedere alla società del gruppo Enel "interventi radicali di ammodernamento delle linee e delle cabine", il consigliere di Forza Italia auspica che "nel caso in cui i distacchi d'energia dovessero durare più di un'ora, vengano inviati dei generatori. Servirebbe, inoltre, un numero verde al quale le aziende che hanno patito più danni possano rivolgersi per essere risarcite. Sarebbe il minimo viste le cospicue somme che le aziende fornitrici d'energia stanno introitando negli ultimi periodi, con esosi aumenti in bolletta. Se necessario mi farò promotore di una class action nei confronti di Enel per avere i ristori economici".

A stretto giro di posta, E-distribuzione fa sapere che "i distacchi sono stati causati dai consumi eccessivi registrati per tutta la giornata di ieri" e che comunque "non ci sono stati guasti significativi". "La rete elettrica ha retto - prosegue la società del gruppo Enel - grazie al lavoro dei nostri tecnici, che hanno fatto la spola da un punto all'altro della città per riattaccare gli interruttori di protezione in varie cabine".

"Ieri, con temperature che hanno raggiunto i 44 gradi, si è verificato un enorme assorbimento di energia elettrica. Una situazione eccezionale che giocoforza ha prodotto alcuni disagi come quelli avvenuti a Vergine Maria, Arenella e all'Addaura", conclude E-distribuzione.