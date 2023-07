Dopo i black out il servizio elettrico torna alla normalità: "Indennizzi in bolletta per i disservizi prolungati"  

"Il servizio elettrico in Sicilia sta?tornando alla normalità dopo i disservizi provocati dalla eccezionale e persistente ondata di calore che ha interessato la regione". Lo rende noto E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

"Grazie al costante lavoro di 600 risorse e l’impiego di 100 gruppi elettrogeni, 9 power station, 2 cavi attrezzo e ulteriori 3 laboratori mobili cerca guasto - si legge in una nota - E-Distribuzione sta lavorando al ripristino della fornitura di energia elettrica nelle ultime aree interessate dai disagi. Il servizio elettrico è stato normalizzato in provincia di Palermo; mentre nella provincia di Catania, alle 17 di oggi c'erano ancora 6.500 clienti disalimentati. La normalizzazione del servizio nella provincia è prevista in serata, salvo casi puntuali dovuti alla specificità della contingenza in corso. Per quanto riguarda i disservizi legati all’alimentazione idrica, sempre a Catania, già dalla mattinata del 24 luglio sono state rialimentate le linee elettriche".

Nel ringraziare prefetture, istituzioni locali e Protezione civile, E-Distribuzione?informa che, "per interruzioni prolungate del servizio, l’Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente (Arera) prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno trasferiti da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta".

E-Distribuzione ricorda che per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e l'app E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html.