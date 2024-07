Decine di segnalazioni per i blackout, Federconsumatori: "Ogni estate è così, servono investimenti"

Con la grande afa di questi giorni, i cittadini cercano refrigerio con l'uso massiccio di condizionatori. E, come ogni estate, intere zone di Palermo puntualmente si ritrovano vittime di ripetute interruzioni del servizio di erogazione dell'energia elettrica. "Dai primi giorni di giugno - dice Federconsumatori Palermo - al nostro sportello continuano ad arrivare segnalazioni di disservizi per i continui blackout".

Secondo l'associazione, una zona particolarmente colpita da interruzioni e guasti è San Lorenzo. "Già nel pomeriggio del 13 giugno scorso, prese fuoco la cabina, con tensione di picco che ha provocato non pochi danni agli utenti. Alle frequenti interruzioni del servizio, il 10 luglio si è replicato con un altro guasto alla cabina. Anche stavolta con tensione di picco", si legge in una nota.

"Gli utenti del servizio elettrico di San Lorenzo sono davvero stanchi. Ogni estate, puntualmente, è sempre la stessa storia: con l'accensione simultanea dei condizionatori il servizio va letteralmente in tilt", afferma Lillo Vizzini dello sportello Federconsumatori di Palermo, che aggiunge: "Fortemente irritati anche i commercianti, le cui attività devono fare i conti con le continue interruzioni. Essendo una problematica che si ripresenta ad ogni estate e da tanto tempo, se ne deve dedurre che in questi anni non è stato fatto alcun investimento per il potenziamento della rete di distribuzione. Una cosa assolutamente inaccettabile".

In caso di gravi danni, determinati da picchi di tensione per guasti alla rete, ci si può rivolgere allo sportello di Federconsumatori Palermo, chiamando lo 091.6173434, per valutare se sussistono i presupposti per un eventuale risarcimento.