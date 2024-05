Guasto alla rete in zona corso Calatafimi, disagi per 190 famiglie rimaste senza luce

Notte di disagi in via Crocifisso a Pietratagliata per decine di famiglie rimaste senza luce a causa di un guasto. La fornitura di energia elettrica è andata via nella tarda serata di ieri. Dopo le segnalazioni arrivate dai residenti, l'Enel è intervenuta coi propri tecnici che hanno lavorato per tutta la notte fino a stamatttina, quando è stato definitivamente risolto il problema.

Centonovanta i clienti rimasti privi di alimentazione elettrica, secondo quanto rilevato da E-distribuzione nella mappa dei guasti presente online. "Ho inviato la prima segnalazione alle 22.50 - racconta un residente - e a casa mia l'energia elettrica è mancata per circa 12 ore. I tecnici sono arrivati subito e dopo una ventina di minuti, mezz'ora, in alcune abitazioni è tornata la luce, ma non nella mia. Diversi i disagi che le utenze rimaste senza fornitura hanno dovuto affrontare: frigoriferi senza corrente, case prive di acqua, dispositivi scarichi e una serie di inconvenienti".

Dall'Enel spiegano che "i tecnici sono immediatamente intervenuti e hanno utilizzato anche gruppi elettrogeni e altre linee per rialimentare, man mano, le utenze. Tutto è tornato alla normalità intorno alle 10".