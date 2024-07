Blackout a ripetizione nella zona fra via Marchese di Villabianca e lo stadio: disagi per residenti e commercianti

Un blackout dietro l'altro sta creando non pochi disagi a residenti e commercianti di via Marchese di Villabianca, via Alessi, piazza Don Bosco, viale del Fante e della zona attorno allo stadio.

La prima interruzione dell'energia elettrica si è verificata alle 15 circa; la seconda - durata diverse ore alle 16,30 - e l'ultima poco prima delle 21. Al buio diversi edifici (quelli con autoclave sono anche senza acqua) ed attività commerciali. "Se non torna la luce rischiamo di buttare tutta la merce", dicono alcuni esercenti.

L'Enel fa sapere che "i blackout sono dovuti a guasti in sequenza causati dalle alte temperature". Tecnici ed operai sono al lavoro per riparare i guasti. Per ripristinare la corrente elettrica nel più breve tempo possibile, l'Enel ha installato temporaneamente due power station: uno in zona stadio e l'altro in via Sampolo.