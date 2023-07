Blackout continui dallo Zen a Sferracavallo, protestano residenti e commercianti

Corrente elettrica che va viene, blackout che durano ore. Disagi in questi giorni per abitanti e commercianti di Tommaso Natale, Zen e Sferracavallo. "Da giorni alcune parti della borgata marinara - si legge in una nota del comitato cittadino, il Mare di Sferracavallo - sono interessate da blackout che colpiscono principalmente le attività di ristorazione di piazza Beccadelli e piazza Marina di Sferracavallo e alcune strade a esse vicine (via Scalo di Sferracavallo, via Tabò, via dei Pescatori). L’ultima interruzione di energia elettrica si è verificata alle 21 del 17 luglio e ancora oggi, mentre scrivo sono le 12:30 del 18 luglio, non è stata risolta". Dall'Enel fanno sapere che si è di fronte a una situazione "eccezionale" provocata dalle alte temperature di questi giorni. E che le squadre sono al lavoro per cercare di limitare al massimo i disagi.

Tante le chiamate al numero verde dell'azienda da parte di commercianti, notevolmente penalizzati per quest’ultimo blackout che dura da più di 15 ore. E dai cittadini con fragilità, specialmente quelli con patologie respiratorie, che stanno affrontando con grandi difficoltà e sofferenza le alte temperature di questi giorni senza aria condizionata. "Ma ancora non è chiaro - conclude il comitato civico - il motivo per il quale, dopo 15 ore di assenza di energia elettrica, non si riesca a ripristinare la normale erogazione. Per questo chiediamo all'Enel e a tutti gli organi interessati di attivarsi per risolvere definitivamente la criticità che determina i ripetuti blackout e scongiurare che si possano ripresentare nei giorni a venire".

Disagi anche a Tommaso Natale. "Siamo più di 40 famiglie - racconta a PalermoToday Daniela Moranea - che in via Tommaso Natale dal 12 luglio scorso ogni sera vivono il disagio dell'interruzione di corrente elettrica. Il 17 luglio la luce è andata via alle ore 16:46 ed è stata ripristinata alle ore 4 del mattino (ben 12 ore di disservizio) e nessun operatore Enel è in grado di fornire o trovare soluzioni in merito (problema che abbiamo già dall anno scorso). Ci sono case vacanze che non sono in grado di fornire un adeguato servizio ai loro ospiti. Anche la multisala Aurora da giorni sta subendo ingenti perdite di denaro e di immagine. Alcune famiglie - conclude Moranea - hanno persone in casa gravemente malate che necessitano di aria condizionata e si ritrovano in situazioni di enorme disagio e abbiamo continui sbalzi di tensione con il rischio di vedere andare in fumo i nostri elettrodomestici".

Problemi anche allo Zen, dove diversi lettori riferiscono di essere senza corrente elettrica da ieri sera alle 22, ma anche nella zona di piazza Diodoro Siculo, via Terrasanta e via Generale di Maria. "Da ieri alle 21,30 - dice Marina Badalamenti - siamo senza corrente. Gli allarmi degli appartamenti suonano ininterrottamente".

L'Enel: "Il caldo ha provocato un sovraccarico della rete, interventi in corso"

Dagli uffici dell'Enel spiegano che le sempre più severe condizioni climatiche e le eccezionali ondate di calore delle ultime settimane, insieme ai conseguenti incrementi dei carichi, hanno dato luogo a una altrettanto "non ordinaria numerosità di disservizi a carico della rete elettrica di distribuzione che alimenta la Città Metropolitana di Palermo. A tale situazione e-distribuzione spa - dicono a PalermoToday - sta facendo fronte con una organizzazione straordinaria di risorse sia interne che di imprese e mezzi d’opera che è stata notevolmente rinforzata per rispondere al meglio possibile alle condizioni in atto.

Stiamo cercando di limitare pertanto in ogni modo i disagi alla clientela intervenendo senza soluzione di continuità e con turnazioni di personale e mezzi h24".

Gli operai dell'azienda stanno anche facendo ricorso massiccio a interventi di "mitigazione delle disalimentazioni" con l’utilizzo di mezzi straordinari quali gruppi elettrogeni, powerstation di elevata potenza, cavi attrezzi, laboratori mobili e tutti i mezzi d’opera necessari per completare gli interventi sugli impianti, sempre in condizioni di massima sicurezza, nel più breve tempo possibile. "Purtroppo - continuano dagli uffici di via Marchese di Villabianca - la molteplicità e contemporaneità degli interventi nonché la logistica intercorrente tra le diverse situazioni in atto, in alcuni casi, può comportare un certo allungamento, comunque contenuto nell’arco di qualche ora, delle durate dei disservizi rispetto all’ordinario come nel caso di alcuni eventi occorsi nella prima serata di ieri a Tommaso Natale e Sferracavallo che hanno richiesto dei tempi di gestione più lunghi del solito a causa della eccezionale situazione contingente e che comunque sono stati affrontati e risolti nella loro totalità".