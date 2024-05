Santuario della Madonna del Balzo chiuso dal 2017, al via il progetto per mettere in sicurezza l'accesso

Partiranno a breve a Bisacquino, nel Palermitano, le indagini utili alla stesura del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del versante di accesso a Monte Triona, l'altura su cui svetta il Santuario della Madonna del Balzo. Il luogo di culto è chiuso dal 2017 per motivi di sicurezza dopo un incendio che si sviluppò sulle pareti rocciose, divorandone l'intera vegetazione attorno all'edificio. E in quell'area è vietata la circolazione di veicoli per pericolo di caduta massi.

La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione ha definito le procedure di aggiudicazione per eseguire servizi tecnici di progettazione e rilievi nell'area a un team di professionisti coordinato dalla C&C Engineering srl di Terme Vigliatore. L'importo è di 177 mila euro, dopo un ribasso su base d'asta del 55,5 per cento.

L'obiettivo dell’intervento in fase di programmazione è quello della mitigazione del rischio sul tratto che procede dalla strada panoramica di accesso e che porta al santuario, ma anche il recupero di tutta la zona dove è in corso di esecuzione un primo intervento, sulla sommità del complesso monumentale. Diversi eventi negli anni hanno compromesso la sicurezza dell’area, oltre all'incendio del 2017, in precedenza le alluvioni del 2015. Il progetto prevede opere di rafforzamento con l’installazione di reti metalliche e barriere paramassi e la piantumazione di vegetazione.