Lipu, domenica birdwatching coi bambini nella riserva di Monte Pellegrino

Non solo la primavera, ma anche l'autunno. Ottobre è il mese del birdwatching: dopo l’Eurobirdwatch, ora tocca ai più piccoli. Di che colore è quell'uccello? Come si comporta? Riesci e imitare il canto del merlo? Perché gli uccelli cantano?

La sezione Lipu di Palermo effettuerà una passeggiata con laboratorio itinerante all'aperto nella riserva di Monte Pellegrino. Gli operatori e le operatrici della Lipu guideranno i bambini e le bambine con i genitori in un breve tratto di sentiero nei dintorni del santuario che attraverserà dapprima un bosco per poi uscire su una radura da dove si potrà godere di un ampia vista panoramica.

I volontari metteranno a disposizione dei materiali didattici per il collage ma soprattutto per il birdwatching che consisteranno in delle schede con delle difficilissime missioni da compiere sul campo, ma alla fine delle attività i bambini riceveranno un piccolo premio! Ci potrà essere l'eventualità di sedersi per terra o su un prato o su stuoie che valuteremo se portare noi per effettuare laboratori con disegni e collage.

L’escursione, facile, inizierà alle 9,30 circa e terminerà entro le 12,30. Info e prenotazione: palermo@lipu.it - 3492196124.

Portate le matite e se l'avete un binocolo (facoltativo, dipende anche dall'età dei bambini) Appuntamento ore 9:00 rotonda largo Antonio Sellerio (fontana). Numero massimo di partecipanti 20. Prenotazione obbligatoria entro le 19 di sabato 15 ottobre. Avremo bisogno di sapere l'età dei bambini per poterci organizzare. Per i non soci è gradita una donazione, ma ci sarà la possibilità d'iscriversi alla Lipu.