Oltre 50 interventi e 700 biopsie in un anno, la Breast Unit del Policlinico presenta il bilancio

Oltre 450 interventi e 700 biopsie all’anno. A un anno dalla sua istituzione, la 'Breast Unit' del Policlinico di Palermo traccia il bilancio della sua attività. "La Breast Unit – afferma Calogero Cipolla, direttore della struttura - ha continuato il lavoro portato avanti fino al 2021 dalla unità operativa di Chirurgia generale ad indirizzo oncologico. Il volume medio di interventi all’anno per carcinoma della mammella si attesta tra i 300-350, quello per patologia benigna intorno ai 100 interventi all’anno. Nella Breast Unit è inoltre attivo un ambulatorio senologico dedicato alla diagnostica di secondo livello dove vengono eseguite circa 700 microbiopsie diagnostiche all’anno".

L’ambulatorio è dotato di un apparecchio di ultimissima generazione che consente la realizzazione delle biopsie stereotassiche anche in tomosintesi. "Dal 2005 collaboriamo attivamente con lo screening mammografico dell’Asp 6 (in origine Progetto Penelope) - spiega Cipolla - Questa è l’unica struttura nella Sicilia occidentale, almeno finora, ad essere dotata di un apparecchio radiografico per biopsia mammaria prona in stereotassi e ora anche in tomosintesi".

Il team multidisciplinare della Breast Unit è composto da chirurghi senologi, radiologi, radioterapisti, oncologi medici, chirurghi plastici, anatomo patologi, psico-oncologi, fisioterapisti, tutti appartenenti alle rispettive unità operative della Azienda, tranne i radioterapisti per i quali è stata stipulata una convenzione tra Policlinico e Casa di Cura Macchiarella. La struttura si avvale anche della collaborazione delle associazioni di volontariato.