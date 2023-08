Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina, salvato dal bagnino e dal 118

Momenti di panico in un lido con piscina a Isola delle Femmine. Un bambino di 4 anni ha rischiato di morire annegato. Provvidenziale l'intervento prima di un bagnino e poi dei sanitari del 118.

Tutto è iniziato quando qualcuno si è accorto che il piccolo si è sentito male e non respirava più. E' stato chiamato il 118 e nell'attesa sono scattati subito i soccorsi interni alla struttura con un giovane del personale di salvataggio che in contatto coi sanitari ha iniziato a praticare le manovre per rianimare il bimbo.

Successivamente l'arrivo dell'ambulanza, con un medico e un infermiere che sono riusciti a stabilizzare le condizioni del piccolo portato in seguito al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. "Siamo esausti ma felici – dicono gli operatori del 118 – Lo abbiamo salvato appena in tempo. E’ stato davvero un pomeriggio di intense emozioni".