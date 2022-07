Bimbo morto a Sharm, i genitori tornano oggi a Palermo: domani il rientro della salma

E' atteso per oggi il rientro a Palermo di Antonio Mirabile, 46 anni, e Rosalia Manosperti, 35 anni, i genitori di Andrea, morto a 6 anni mentre era in vacanza con la sua famiglia al Sultan Gardens Resort di Sharm El Sheikh, in Egitto, per una presunta intossicazione alimentare. I coniugi arriveranno a Punta Raisi intorno alle 13.30 con un volo con assistenza medica a bordo, visto che le condizioni di salute di Antonio Mirabile sono ancora precarie. Fino a ieri mattina, l'uomo era ricoverato all'ospedale internazionale di Sharm e sottoposto a terapia a ossigeno. Sta meglio invece la donna, al quarto mese di gravidanza, anche lei in ospedale fino a ieri quando è stata dimessa. La salma del piccolo Andrea tornerà invece domani con un aereo che partirà dal Cairo.

La Farnesina, l'ambasciata italiana al Cairo e il consolato di Sharm, già da giorni al lavoro, sono riusciti a completare l'iter per il rimpatrio della famiglia, ottenendo dalle autorità egiziane tutti i documenti necessari per il rimpatrio. I coniugi viaggeranno a bordo di un aereo sanitario, messo a disposizione dalla compagnia assicurativa con la quale avevano sottoscritto una polizza prima di partire per il Mar Rosso. Attraverso il personale diplomatico, la famiglia Mirabile ha anche contattato un avvocato che sta seguendo l'inchiesta aperta in Egitto sulla morte del bambino.

I magistrati dovranno far luce sulle cause che hanno portato al decesso del piccolo. Venerdì 1 luglio, secondo quanto raccontato dallo zio materno Roberto Manosperti, tutta la famiglia si sarebbe sentita male all'interno del resort: "Mio nipote e mio cognato hanno anche vomitato diverse volte. Poi, il giorno stesso, a pranzo, sono stati accompagnati in una guardia medica, con il personale sanitario che si alternava. Hanno fatto loro una prima flebo con una soluzione fisiologica, e tre pillole per curare le intossicazioni alimentari". Ma la terapia non ha dato gli esiti sperati. L'indomani, sabato 2 luglio, il peggioramento e la corsa in ospedale dove il piccolo è morto e i genitori sono stati ricoverati, col padre in gravi condizioni.

La procura egiziana dovrà valutare se ci siano state negligenze da parte dei medici. Sul corpo di Andrea Mirabile è già stata eseguita l'autopsia ma ci vorrà tempo prima che si conoscano i risultati. La famiglia, come già annunciato dallo zio del piccolo, cercherà di fare altri esami appena la salma sarà tornata a Palermo.