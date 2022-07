Bimbo morto a Sharm, intossicazione alimentare o ambientale? Interrogati i genitori

Intossicazione alimentare o intossicazioni da contatto o ambientali? Non sono ancora chiare le cause della morte di Andrea Mirabile, il bimbo morto a 6 anni lo scorso 2 luglio durante una vacanza con la famiglia a Sharm el Sheikh. I genitori, Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti, sono stati interrogati per due ore dagli agenti della sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo, su delega della Procura.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le fasi della vacanza in Egitto precedenti al malore accusato non solo dal piccolo poi deceduto, ma anche dal padre, poi ricoverato e adesso fuori pericolo.

La coppia ha raccontato di essersi sentita male e di essersi rivolta alla guardia medica di Sharm, vicina al Sultan Gardens Resort dove alloggiavano. Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti hanno parlato di intossicazione da cibo e riferito di non aver mangiato mai all'esterno dell'hotel dove stavano trascorrendo le ferie. "Prima di trarre qualunque conclusione dobbiamo attendere gli esiti dell'autopsia", commentano i legali della coppia.

I dubbi sulla presunta intossicazione alimentare sono originati dal fatto che nessun altro ospite del resort ha accusato gli stessi sintomi. Proprio per questo i pm stanno cercando di ricostruire tutti i movimenti dei genitori di Andrea Mirabile. Il padre e la madre, incinta di 5 mesi, sono stati sentiti separatamente.