Bimbo morto a Sharm, i dubbi dei legali su una cena: "Chiederemo video al resort"

"Due sere prima di stare male i signori hanno mangiato alla carta e non al buffet, questo spiegherebbe perché solo loro nel resort si sono sentiti male", l'ipotesi è dell'avvocato Gabriele Giambrone, dello studio legale che qui in Italia assiste la famiglia del piccolo Andrea Mirabile, il bambino di 6 anni morto mentre stava trascorrendo le vacanze a Sharm el Sheikh con i genitori. Per questo motivo i legali chiederanno nei prossimi giorni al Sultan Gardens Resort, la struttura dove alloggiavano i tre palermitani, "di non cancellare e consegnarci le immagini girate dalle videocamere dei ristoranti per cercare di ricostruire gli spostamenti della famiglia Mirabile e dove hanno consumato i pasti". Intanto oggi con il rientro della salma del bimbo, l'intera famiglia è rimpatriata. Il padre, Antonio Mirabile, 46 anni, resta ricoverato al Policlinico di Palermo ed è in condizioni stabili. La madre, Rosalia Manosperti, 35 anni, al quarto mese di gravidanza, è invece in buone condizioni.

Le indagini a Sharm

Nel frattempo, anche in Egitto si continua a indagare. La procura di Sharm, secondo quanto riferito all'Ansa da fonti egiziane, ha istituito una commissione per condurre indagini sul resort. I magistrati egiziani hanno riferito che cercheranno di ottenere velocemente il referto dell'autopsia egiziana e comunque prima degli uno-due mesi previsti di norma. Si è appreso inoltre che sono stati posti i sigilli all'ambulatorio del resort dove i genitori di Andrea erano andati in prima battuta, l'1 luglio scorso, dopo essersi sentiti male, prima di correre in ospedale l'indomani, giorno in cui è morto il bimbo.

Le indagini a Palermo

La salma del piccolo dopo essere arrivata a Roma con un volo dal Cairo alle 13.15 di oggi, sarà a Palermo in serata. Nel capoluogo siciliano sarà effettuato un altro esame autoptico. Lo studio legale Giambrone&Partners ha presentato un esposto alla Procura del capoluogo siciliano e gli avvocati "comunicano che è pendente un procedimento penale e le indagini preliminari sono curate dal pm Bruno Brucoli". Ancora i legali spiegano che "la Procura di Palermo ha disposto l'autopsia della salma per chiarire le cause della morte" e che "le operazioni peritali inizieranno mercoledì". E l'avvocato Rosalba Lo Buglio dello studio Giambrone&Partners aggiunge: "Valuteremo con la famiglia le prossime mosse ed è probabile che nomineremo un collegio di parte formato da un medico legale ed uno specialista in malattie infettive".

Le recensioni

E se su Tripadvisor le recensioni sul Sultan Gardens Resort rimangono in generale per la stragrande maggioranza lusinghiere, su Google sono in tanti gli utenti, anche stranieri, che hanno lasciato giudizi negativi citando proprio il caso del bambino palermitano. Molti commenti, a dire il vero, sembrano essere stati lasciati, in seguito alla tragedia, da persone che non sono mai state nella struttura a cinque stelle sul Mar Rosso. Ce n'è invece uno postato da un'italiana che si sofferma su più dettagli: "La struttura è molto bella e ben curata. Personale gentilissimo e molto attento al cliente. Bella la spiaggia", scrive Elena. Poi le note dolenti: "Il cibo purtroppo non è eccezionale, io il mio compagno e il nostro amico abbiamo avuto problemi gastrointestinali per tutta la vacanza". La recensione è stata postata ieri, ma non è specificato in quale periodo è avvenuto il soggiorno nel villaggio vacanze egiziano.

Come stanno il padre e la madre

Intanto, sono stati condotti i primi accertamenti sui genitori del piccolo Andrea, arrivati ieri pomeriggio al Policlinico. Il padre "al momento ha un quadro clinico stabile. Stiamo eseguendo ulteriori esami, necessari per capire che cosa abbia scatenato questa reazione. Un riscontro più chiaro potremo averlo solo nei prossimi giorni quando avremo modo di valutare anche gli effetti delle terapie in corso", afferma Salvo Miceli, dirigente medico della struttura complessa di Medicina interna con stroke care. Mentre la madre "ha eseguito ieri pomeriggio alcuni accertamenti ecografici e, compatibilmente con la tragedia vissuta, dal punto di vista clinico sta bene e la sua gravidanza procede regolarmente. È stata dimessa in modo protetto nella tarda serata di ieri per poi tornare stamattina ed effettuare un nuovo controllo per monitorare meglio le condizioni di salute", ha spiegato Renato Venezia, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia.