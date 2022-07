Bimbo morto a Sharm, genitori atterrati a Punta Raisi e trasferiti al Policlinico

Sono atterrati a bordo dell'aereo con assistenza medica a Punta Raisi alle 13,40 e dopo essere stati trasferiti su un'ambulanza sono stati accompagnati al Policlinico di Palermo. I genitori di Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto a Sharm el Sheikh durante una vacanza, sono tornati in Italia. Mentre la salma del piccolo sarà rimpatriata domani dall'Egitto.

Il padre Antonio Mirabile, 46 anni, fino a ieri mattina era ricoverato all'ospedale internazionale di Sharm e sottoposto a terapia con ossigeno. Sono invece migliorate le condizioni della madre Rosalia Manosperti, 35 anni, al quarto mese di gravidanza, che già era stata dimessa dai sanitari egiziani. Ora saranno presi in carico e sottoposti ad accertamenti dai medici del nosocomio palermitano.

La famiglia stava soggiornando al Sultan Gardens Resort nella località turistica del Mar Rosso. Venerdì scorso, 1 luglio, tutti e tre hanno accusato malesseri, soprattutto il padre e il figlio che hanno anche vomitato diverse volte. Condotti in una guardia medica vicina all'hotel, sono stati curati per una intossicazione alimentare con flebo e una terapia a base di pillole. L'indomani, però, le condizioni di salute del bambino e del padre sono peggiorate e quando sono arrivati in ospedale per il piccolo non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo.

Sul corpo del bambino è già stata effetuata l'autopsia, ma ci vorrà tempo per conoscere i risultati. Sulla vicenda, i magistrati egiziani hanno aperto un'inchiesta. Dovranno stabilire le cause che hanno portato al decesso di Andrea Mirabile e valutare se ci siano eventuali responsabilità. La famiglia, che si è rivolta a un avvocato tramite l'assistenza fornita dall'ambasciata italiana del Cairo e dal consolato italiano di Sharm, ha manifestato la volontà di denunciare lo staff sanitario del resort.