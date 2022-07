Bimbo morto a Sharm el Sheikh, Farnesina al lavoro per riportare la famiglia a Palermo

La Farnesina è al lavoro per riportare a Palermo la famiglia Mirabile e la salma del piccolo Andrea, il bimbo di 6 anni, morto a Sharm el Sheikh, in Egitto, dopo un malore le cui cause sono ancora da accertare. "Ho allertato in queste ore il ministero degli Esteri per sollecitare un intervento immediato a supporto di questa famiglia colpita da una tragedia, sulla quale bisognerà fare tutti gli approfondimenti del caso. Lo Stato deve garantire ogni forma di assistenza per il rientro in Italia, questa oggi è la priorità", afferma a PalermoToday Adriano Varrica, deputato palermitano del M5S.

La morte del bimbo

Il piccolo era in vacanza con il padre, Antonio Mirabile, e la madre, Rosalia Manosperti. La famiglia si trovava in un resort nella località turistica egiziana del mar Rosso. Sabato scorso, l'1 luglio, secondo quanto raccontato dallo zio materno a Palermo Live, tutta la famiglia avrebbe accusato malesseri. Il bambino e il padre avrebbero anche vomitato. Dopo essere stati accompagnati in una struttura sanitaria sarebbe stata somministrata loro una terapia, ma le cure non avrebbero dato gli effetti sperati. Le condizioni del piccolo sono peggiorate nelle ore succesive fino al decesso. Il familiare ha riferito anche che è stata aperta un'indagine sulla morte del bambino per accertare eventuali negligenze.

L'appello della madre

Il padre e la madre sono ancora ricoverati. Proprio dall'ospedale di Sharm El Sheikh è arrivato oggi un appello della madre che, tramite una nota audio, ha chiesto l'intervento delle autorità e, a causa delle cattive condizioni di salute, un volo non di linea per tornare a casa.