Bimbo morto a Sharm, sabato i funerali nella chiesa di San Basilio

Saranno celebrati sabato prossimo, alle 10, nella chiesa di San Basilio, in via Paruta, a Palermo, i funerali del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di sei anni morto in Egitto mentre era in vacanza con i genitori al Sultan Gardens Resort di Sharm el Sheik.

Ieri sul corpo del bimbo è stata eseguita una nuova autopsia dopo quella disposta dalle autorità egiziane. La Procura di Palermo, in seguito all'esposto presentato dallo studio legale Giambrone&Partners che assiste la famiglia, ha aperto un fascicolo e nominato un collegio di periti. Ieri all'Istituto di medicina legale del Policlinico è stato effettuato il nuovo esame autoptico che, però, non ha chiarito le cause della morte. Bisognerà attendere gli esiti degli accertamenti istologici e tossicologici, che arriveranno tra 90 giorni circa, per avere delle risposte.

Il pm titolare del fascicolo ha disposto la restituzione della salma ai genitori. "La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno mostrato il loro affetto e la vicinanza con le preghiere e continua a richiedere silenzio e rispetto del proprio dolore", spiega il pool di avvocati che sta seguendo i due coniugi.

Fonte: Adnkronos