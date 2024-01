Il bimbo morto a Sharm, archiviata l'indagine a Palermo: l'inchiesta prosegue in Egitto

L'inchiesta sul bambino di 6 anni morto a Sharm el Sheikh nel luglio del 2022 è stata archiviata a Palermo dal gip per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria, ma le indagini proseguono in Egitto. Un passaggio quasi scontato dopo che nello scorso agosto la Procura aveva chiesto l'archiviazione ritenendo competente la giurisdizione del Paese nordafricano.

Un passaggio tecnico dato che per poter processare il medico egiziano ritenuto responsabile dell'omicidio colposo del bambino in Italia occorrerebbe chiederne l'estradizione con tutte le complicazioni e l'allungamento dei tempi che questo comporterebbe. Visto che il dottore è già indagato in Egitto e lì dovrebbe andare a processo non avrebbe avuto alcun senso quindi prolungare l'iter giudiziario.

Il piccolo Andrea Mirabile, morto a 6 anni il 2 luglio dell'anno scorso mentre era in vacanza con i suoi genitori in un resort di Sharm el Sheikh, sarebbe stato stroncato da una "gastroenterite acuta di origine ignota". Questo il risultato dell'autopsia che nei mesi scorsi è stata eseguita sia in Italia che in Egitto. La gastroenterite, però, non gli sarebbe stata fatale se il medico dell'ambulatorio che si trova nella struttura alberghiera di lusso lo avesse mandato subito - e non con ore di ritardo - in ospedale. Secondo i periti - sia italiani che egiziani a questo punto - il bambino "venne ricoverato in ospedale con grave ritardo e solo quando ormai le sue condizioni di salute erano compromesse". I medici legali rimarcano inoltre che "la morte è stata causata dallo stato di disidratazione dovuto a una forte dissenteria". La famiglia Mirabile, attraverso i propri legali, è già costituita nel procedimento a carico del medico del resort avviato in Egitto e lì formulerà anche la richiesta di risarcimento per i danni subiti.