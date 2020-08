Cronaca / Via dei Benedettini

La corsa in ospedale e la disperazione, bambino di 3 mesi muore al Di Cristina

Il piccolo è arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate, accompagnato dai genitori. Nonostante le manovre di rianimazione per lui non c'è stato nulla da fare. Si sospetta un caso di "morte in culla". Il pm ha disposto l'autopsia all'istituto di Medicina legale