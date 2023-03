Bimba diabetica senza dispositivi, Schifani bacchetta l'Asp: "Vicenda sconcertante"

Una bambina diabetica di Partinico resta senza dispositivi per il controllo della glicemia e il presidente della Regione, Renato Schifani, si dice "sconcertato" e richiama l'Asp di Palermo "per una più efficiente vigilanza su tematiche altamente sensibili come questa".

La nota dell'Asp

Già ieri dopo che la notizia era stata riportata dall'Ansa, l’Asp di Palermo si era detta "profondamente dispiaciuta per quanto accaduto". "Già domani mattina (oggi, ndr) – aveva fatto sapere attraverso una nota l'Azienda sanitaria del capoluogo - provvederemo alla consegna dei dispositivi richiesti. In attesa della fornitura complessiva, era stata richiesta, senza esito, un’anticipazione del materiale alla ditta fornitrice per andare, così, incontro con tempestività alle necessità degli utenti. Si fa presente che i provvedimenti di acquisto sono sottoposti a scrupolosi processi di verifica, posto che la provincia di Palermo consuma quasi il doppio di materiale per micronfusori rispetto alla media delle altre province siciliane, ma ciò non toglie che la signora ha diritto a essere servita nei tempi dovuti". Nella nota l’Asp ha comunicato anche di avere contattato i genitori della bambina.

La reazione di Schifani

"Mi auguro di non dover più leggere pubbliche denunzie di cittadini siciliani costretti a rivolgersi ai giornali per avere garantito il diritto alla salute. La vicenda della bambina diabetica di Partinico rimasta senza il dispositivo di controllo della glicemia perché all'Asp di Palermo non era più disponibile, con rimpallo di responsabilità, lascia sconcertati, a maggior ragione se coinvolge piccoli pazienti", dice Schifani. "Desidero chiedere scusa alla mamma e alla famiglia - prosegue Schifani - e mi auguro che vicende come queste non abbiano più a verificarsi. Si tratta di un grave episodio".