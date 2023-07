Cede la grata davanti al negozio di Mediaworld, bimba precipita da un'altezza di oltre 4 metri

Cede una grata metallica e una bambina fa un volo di almeno 4 metri. E' successo oggi pomeriggio davanti a Mediaworld, in viale Regione Siciliana, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare una bimba di 6 anni finita nei locali tecnici che si trovano sotto il negozio di elettronica.

Per potersi esprimersi sulle sue condizioni bisognerà attendere che la piccola venga riportarla in superficie, ma dalle prime informazioni sembra che sia cosciente e risponda ai soccorritori che si sono imbracati per raggiungerla. Sul posto due squadre del Comando provinciale e il personale del Nucleo Speleo alpino fluviale. (Articolo in aggiornamento)