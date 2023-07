Bimba di 4 anni cade dal balcone in corso dei Mille: è grave all'ospedale Di Cristina

Una bambina di 4 anni, nata in Germania da genitori palermitani in vacanza in città, è caduta da un balcone al primo piano di un palazzo in corso dei Mille. La piccola è grave ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Di Cristina, dove è stata intubata con la riserva sulla vita. E' probabile che dovrà essere sottoposta a intervento.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere la piccola, ma il mezzo sarebbe stato circondato da parenti e amici della famiglia, che lo avrebbero preso a calci e avrebbero anche aggredito l'infermiere e il medico che erano a bordo. Su quanto accaduto indaga la polizia, che dovrà anche stabilire come la bambina sia precipitata dal balcone.

Fonte: Adnkronos