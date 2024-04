Via dei librai, il bilancio dell'edizione 2024: registrate oltre centomila presenze

"Villa Bonanno? Una scommessa vinta. Il nuovo spazio conquistato dalla Via dei librai apre il bilancio di questa nona edizione che si è conclusa ieri sera con numeri che confermano il successo della formula del mix tra fiera e festival letterario. Oltre centomila presenze lungo corso Vittorio Emanuele, dove come ogni anno ci sono state le postazioni di librerie ed editori, e decine di migliaia di contatti sul web, sul sito e sui social dove sono state trasmesse le dirette di alcuni dei principali appuntamenti della manifestazione". Giovanna Analdi, presidente dell'associazione Cassaro Alto, Giulio Pirrotta, presidente dell' associazione Significa Palermo Ets e direttore della manifestazione, e Nicola Macaione, rappresentante dell’Associazione dei librai italiani a Palermo, hanno tracciato un primo bilancio della nona edizione della rassegna, scegliendo come luogo uno degli spazi nuovi, l’atelier Montevergini, aperto ai libri da martedì proprio grazie alla serie di appuntamenti programmati lì.

"Villa Bonanno e questo atelier sono stati sicuramente un esperimento positivo, anche se è naturale - ha esordito Pirrotta - che occorreranno degli aggiustamenti in base alla esperienza che abbiamo fatto". Molto soddisfatta della conquista di Villa Bonanno Giovanna Analdi: "E' stato un sogno che si realizza - ha detto - questo spazio deve essere dedicato sempre più ai bambini che hanno trovato la loro dimensione naturale in mezzo al verde in un bellissimo giardino storico urbano". E Nicola Macaione l’ha seguita a ruota: "Villa Bonanno ha funzionato grazie alle attività che si sono svolte e le dobbiamo incrementare, coinvolgendo sempre più le famiglie. Ma voglio sottolineare lo spirito della manifestazione che mette al centro proprio il ruolo del libraio, la sua capacità di creare relazioni con il lettore".

I nuovi spazi quindi carta vincente: oltre a Villa Bonanno e all’atelier Montevergini anche la facoltà di Scienze Teologiche, aperta alle visite per l'occasione. Presenti Fabrizio Piazza di Modus Vivendi e Rosanna Maranto del festival Illustramente, che hanno portato il loro contributo, mentre Pirrotta ha voluto guardare al futuro e alla decima edizione: "Quest'anno è stata un’edizione di passaggio, terremo conto di tutte le osservazioni per organizzare al meglio la prossima". E Giovanna Analdi ha voluto chiudere con una nota di ottimismo sul futuro del libro: “Penso che alla fine vincere sarà la carta, e che la lettura sul tablet sarà sconfitta". (Fonte: Adnkronos)