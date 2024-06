Rap, ok a bilancio e assunzioni dopo la ricapitalizzazione: il Comune trasferirà all'azienda la sede di piazzetta Cairoli

Il via libera al bilancio di Rap e alle assunzioni dei primi 106 operatori ecologici, selezionati con un concorso, avverrà dopo la ricapitalizzazione. Questo il percorso tracciato dal Comune, socio unico della partecipata che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per aggiustare i conti: il bilancio 2023, non ancora approvato, è in rosso di 9,5 milioni e nel 2024 si registrano peridte per circa 2,5 milioni. La manovra prevede il trasferimento a Rap della sede di piazza Cairoli (finora di proprietà del Comune), che ha un valore di circa 4 milioni; dei terreni di quattro centri di raccolta, meno di un milione cadauno; di circa 2 milioni dal bilancio comunale.

Chiusa la "partita" sulla ricapitalizzazione, entro luglio, Rap potrebbe finalmente assumere nuovo personale: ovvero una prima tranche di 106 operatori ecologici su un totale di 306 messi a bando nel concorso. Lavoratori che rappresentano linfa vitale per un'azienda che ha annunciato l'estensione della raccolta differenziata "porta a porta" nella zona sud della città.

Dopo l'incontro di ieri fra il Cda di Rap e il Comune, Fit Cisl e la Fiadel Cisal hanno condiviso le scelte operate dal socio unico, "nella consapevolezza che prima la ricapitalizzazione, poi il completamento delle assunzioni e la messa in circolazione dei 170 mezzi nuovi per la raccolta differenziata e dei nuovi autocompattatori per l’indifferenziato, possano rilanciare il servizio di igiene ambientale e consentire di vivere in una città pulita". Motivo per cui daranno seguito agli accordi su doppio turno e domenicale, pur continuando "a monitorare il mantenimento degli impegni assunti nei diversi incontri sindacali con l’amministrazione comunale e con la società".