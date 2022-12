Dal novantenne alla donna lasciata sola, dall'Asp supporto psicologico per oltre 7 mila pazienti

Uno novantenne con una vita degna di un romanzo, una donna che al momento delle dimissioni non aveva nessuno ad attenderla o una signora in sedia a rotelle che chiedeva con lo sguardo di non restare sola. Sono alcuni dei 7.281 pazienti degli ospedali dell’Asp di Palermo che hanno potuto contare su assistenza e supporto psicologico durante la loro degenza nei reparti.

L’attività, assicurata da agosto 2021 allo scorso mese di novembre, ha coinvolto sei presidi dell’Azienda sanitaria provinciale: Ingrassia e Villa delle Ginestre di Palermo, Civico di Partinico, Cimino di Termini Imerese, Ospedale dei Bianchi di Corleone e Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. Complessivamente sono stati 31.323 gli interventi effettuati nell’ambito del "Progetto sperimentale di psicologia attività ospedaliere e servizi integrati ospedale-territorio", realizzato all’Asp di Palermo.

"Un progetto - ha spiegato Daniela Faraoni, direttore generale dell'Asp - ideato e approvato negli ultimi mesi del 2019, ma che poi è stato rimodulato per essere funzionale alle nuove esigenze della pandemia. L’emergenza sanitaria ha profondamente modificato il contesto operativo degli ospedali e l’Azienda ha investito sul miglioramento dell’assistenza a pazienti e familiari, ma anche sul supporto alle equipe ospedaliere svolgendo un’indagine accurata sullo stress da lavoro correlato tra gli operatori".

Sono stati assicurati un ampio ventaglio di servizi: dall’accoglienza all’informazione, dal supporto alla comunicazione con pazienti e familiari relativamente alla cura e ai percorsi assistenziali ospedalieri, alla gestione di eventi critici. Il report dell’attività è stato presentato nella sala conferenze del Centro di alta specializzazione Villa delle Ginestre nell’ambito della giornata dedicata al tema "L'esperienza di cura tra ospedale e territorio: narrazioni condivise".

Sono intervenuti, oltre al direttore generale dell’Asp di Palermo, anche il direttore sanitario Francesco Cerrito, il direttore dell'Unità operativa complessa di Psicologia, Renato Di Giovanni, e la presidente dell'Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D'Agostino. "L’obiettivo del progetto - spiega il dottore Di Giovanni - è stato di favorire una presa in carico globale delle persone intervenendo su tre direttrici: utenza, familiari ed equipe curante, potenziando, inoltre, il legame con le risorse presenti sul territorio, sia di natura sanitaria che socio-assistenziale. Il progetto ha previsto attività individuali, di gruppo e di tipo laboratoriale".

Un’altra area di intervento ha riguardato un'indagine sullo "stress lavoro correlato". Sono stati presi in carico 570 operatori con interventi - in tutto 1.755 - sia singoli che di gruppo. "Una parte significativa - ha concluso il dottore Di Giovanni - è stata eseguita attraverso spazi di condivisione durante il lavoro in reparto".