L'open day itinerante dell'Asp ad Altavilla: oltre cento le prestazioni, il 7 giugno tappa a Baucina

Sono state oltre 100 le prestazioni erogate dall’Asp nell’Open Day di Altavilla Milicia. Per un giorno il belvedere della località è stato trasformato in un villaggio della salute. Nell 54esima tappa stagionale dell’iniziativa itinerante sulla prevenzione, a bordo dei camper sono state effettuate 22 mammografie e 18 Pap Test, mentre sono stati 26 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Ha lavorato a ritmo continuo anche lo sportello amministrativo che ha rilasciato 33 attestati di esenzione ticket per reddito, mentre sono state 14 le vaccinazioni domiciliari anticovid assicurate dall’equipe itineranti. La prossima tappa dell’Open Day è in programma martedì prossimo 7 giugno a Baucina.