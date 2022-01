Botti di Capodanno, il bilancio è di sei feriti: due giovani rischiano di perdere le dita della mano

Sei feriti a Palermo la notte di San Silvestro per i botti di fine anno. Un 23enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Civico con la mano devastata dall’esplosione di un petardo, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica e rischia di perdere alcune dita. Il giovane è anche risultato positivo al Covid.

Stessa scena al Policlinico dove a finire nel reparto di chirurgia plastica è stato un 32enne. Nello stesso ospedale è stato ricoverato anche un ragazzino di 14 anni, rimasto ustionato nelle gambe e nella mani. Ferito lievamente dallo scoppio di un petardo un 48enne che ha rifiutato il ricovero. Altri due feriti all’ospedale Villa Sofia: hanno riportato delle ustioni.

L'esplosione dei petardi ha provocato anche degli incendi in città. I vigili del fuoco sono stati impegnati spegnere diversi roghi allo Zen. Qui alcuni giovani hanno lanciato decine di petardi contro i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. Le squadre antincendio si sono dovute allontanare. Pompieri al lavoro anche per spegnere i roghi di spazzatura scoppiati a Borgo Nuovo, in via Domenico Scinà al Borgo Vecchio, in via Roma e in via Pola, e in via Lazzaro nella zona dell’ospedale Civico.