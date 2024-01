Il 2023 della Polfer siciliana: arresti, sequestri, bambini salvati e 69 persone scomparse ritrovate

Non solo controlli - quasi 180 mila persone identificate a bordo di oltre 35 mila treni - con 27 arresti, 205 denunce, sequestri di armi, soldi falsi, droga, metalli e rifiuti speciali e pericolosi, il rinvenimento di 120 chili di rame rubato, ma anche il salvataggio di 4 bambini, di un cane e di un barbagianni, e il ritrovamento di 69 persone scomparse, di cui ben 51 minorenni, con una media di una ogni 5 giorni. E' questo in estrema sintesi il bilancio dell'attività della polizia ferroviaria siciliana nel 2023, anno durante il quale gli agenti hanno anche contribuito a dare sostegno alle persone più fragili con attività di beneficenza e a fare prevenzione, attraverso 170 incontri nelle scuole dell'Isola, ai quali hanno partecipato in tutto circa 9 mila studenti.

Nel dettaglio, la Polfer siciliana nell'anno appena concluso, ha controllato in tutto 179.559 persone (+10% rispetto al 2022), di cui 28.452 a bordo dei treni regionali e 7.074 sui convogli a lunga percorrenza, con un numero di identificazioni quasi raddoppiato (+49%). Sono state utilizzate 17.166 pattuglie in divisa e in borghese (+8% rispetto al 2022) che hanno presidiato gli scali e le linee ferroviarie dell'Isola, nonché 4.152 treni (+19%). I veicoli controllati sono stati invece 1.973, mentre le contravvenzioni elevate 651 (+68%), di cui 231 (+53%) per violazioni come la presenza indebita in aree interdette, l'attraversamento dei binari o dei passaggi a livello con le barriere abbassate.

In Sicilia, inoltre, gli agenti della Polfer hanno arrestato 27 persone (+12%), ne hanno denunciate 205 (+12%) e hanno sequestrato 6 armi bianche, 4.200 euro di banconote false e 13 grammi di droga, ma anche 8 tonnellate di metalli e rifiuti speciali pericolosi. Sono stati inoltre recuperati e restituiti a Rfi circa 120 chili di rame rubato.

I poliziotti hanno anche contribuito ad aiutare i più fragili come in occasione della Giornata internazionale della disabilità nel corso della quale un gruppo di giovani affetti dalla sindrome di Down ha potuto trascorrere una mattinata con la Polfer di Palermo, visitando gli uffici e immedesimandosi nella vita del poliziotto. Per Natale ad alcuni bambini di Ballarò sono stati invece distribuiti giocattoli donati da una scuola durante un evento alla stazione centrale di Palermo, mentre alle famiglie sono stati offerti generi alimentari acquistati dagli agenti.

La Polfer di Palermo ha poi partecipato all'iniziativa del Comune "Domenica Favorita", allestendo uno stand per far conoscere i mezzi ed il lavoro quotidiano, dando consigli utili per muoversi in sicurezza in ambito ferroviario. Infine, grande spazio è stato dato alla prevenzione, attraverso diversi incontri nelle scuole siciliane sulla legalità e la sicurezza ferroviaria: in tutta la Sicilia nel 2023 sono stati effettuati 170 incontri nelle scuole, a bordo dei treni e nelle stazioni, a cui hanno preso parte circa 9 mila studenti.