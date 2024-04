Bagheria, partito il servizio di bike sharing

E' stato presentato il servizio di bike sharing attivo sul territorio della città di Bagheria. Verrà gestito dalla cooperativa sociale Bep che si occupa di mobilità sostenibile. Alla presentazione erano presenti l'assessore al Turismo Provvidenza Tripoli, il responsabile territoriale della Bep Michele Pedone, la responsabile unica del progetto Giusy Cuffaro.

"La coop Bep - si legge in una nota del Comune di Bagheria - ha già avuto diverse esperienze di gestione di bike sharing ed ha sede anche a Bagheria. Il sistema di backing sharing usato è uno dei più diffusi in tutta la Sicilia gestito dalla TRM che è partner tecnico della coop Bep. Per l'attività di gestione sarà utilizzata l'app You move scaricabile per android e IOS da pleystore App store. Basterà registrarsi al circuito di Bagheria con un abbonamento di 10 euro. Le stazioni di posteggio bici saranno aperte tutti i giorni incluso i festivi, sabato e domenica dalle 7 fino alle 19. Le bici quindi si potranno sganciare fino alle 19, ma su chiamata è possibile posticipare l'orario, mentre per riagganciarle non ci sarà limite orario presso le stazioni aperte alla Stazione e ad Aspra. Se tutti gli stalli sono occupati sarà possibile chiamare il numero 370.1576661, disponibile 24 ore su 24 ore per qualsiasi informazione".

"Il Comune di Bagheria - prosegue la nota - ha messo a disposizione quattro mezzi elettrici per chi ha una mobilità ridotta. Per poter fruire dello scooter per disabili occorre chiamare sempre il numero 370.1576661 ed il mezzo sarà portato nella stazione e all'orario richiesto. Se il mezzo non dovesse essere disponibile, la stessa cooperativa si è offerta di poter accompagnare l'utente avendo i mezzi a disposizione. Il Comune insieme alla coop Bep per incentivare il noleggio offrirà il primo quarto d'ora di pedalata a noleggio gratuitamente dal sedicesimo minuto in poi inizierà il conteggio e da quel momento scatteranno le diverse tariffe tra le quali anche quelle per gli studenti ed il personale scolastico che avranno degli sconti particolari. Il regolamento è le info di funzionamento sarà disponibili anche sul sito web turistico bagheriaexperience e nell'apposita app".