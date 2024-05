Biglietto unico per viaggiare in nave e in treno, al via l'iniziativa sulle tratte da Palermo per Napoli e Livorno

Viaggiare in treno e nave da o per Palermo acquistando un solo biglietto. Un'opzione adesso possibile grazie all'iniziativa lanciata da Trenitalia e Grimaldi Lines, che riguarda le tratte Palermo-Napoli e Palermo-Livorno.

"Devi raggiungere Palermo da Caserta? Con Trenitalia puoi acquistare il viaggio comprensivo di: viaggio in treno da Caserta alla stazione di Napoli; tragitto in bus dalla stazione di Napoli al porto, con il bus convenzionato; viaggio in traghetto dal porto di Napoli al porto di Palermo, con Grimaldi Lines", si legge sul sito di Trenitalia. Costo? Facendo una prova, si scopre che per un viaggio da Caserta a Palermo, con partenza alle 19.37 di oggi e arrivo alle 7 di domani mattina si spendono 63 euro.

Ma se per la tratta Napoli-Palermo, la prenotazione è già disponibile, non è ancora chiaro quando si potrà fare il biglietto integrato, utilizzando la Livorno-Palermo. Oltre agli itinerari che toccano il capoluogo siciliano, l'iniziativa sarà valida anche per le navi: Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Livorno-Olbia e viceversa.

"Questa è una partnership fortemente voluta da tutti noi con l'obiettivo di creare una rete di trasporti combinati e di favorire una mobilità collettiva capillare e sostenibile - ha detto Guido Grimaldi, corporate short sea shipping commercial director di Grimaldi Group -. L'intermodalità è oggi strategica anche per il settore passeggeri, proprio nell'ottica di una maggiore integrazione dei servizi di mobilità e di una forte attenzione al tema della sostenibilità".

"Siamo orgogliosi di questo traguardo che offrirà ai viaggiatori la possibilità di pianificare in modo ancora più semplice il loro viaggio per le località più belle di Sardegna e Sicilia, nell'ottica di vivere il turismo in maniera accessibile, flessibile e sostenibile", ha aggiunto Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia.