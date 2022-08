Biglietto unico per bus, tram e metro: in arrivo anche il settimanale e il mensile

Nel luglio del 2020, fu reintrodotto dopo che era stato abolito nel 2009 e venne salutato con un "finalmente" dall'allora sindaco Leoluca Orlando, ma in due anni il biglietto unico integrato giornaliero per viaggiare su bus, tram e metropolitana all'interno della città, al costo di 5,50 euro, non è mai decollato. Talvolta difficile da trovare, altre volte contestato perché non conveniente. Adesso Amat e Trenitalia, supportati dalla Regione ci riprovano con altre due opzioni: il tagliando settimanale e il mensile.

Biglietti unici integrati, prezzi e validità

Il primo ticket valido dal lunedì alla domenica (e non sette giorni), avrà un prezzo di 15 euro. Il secondo, che a prescindere dalla data di obliterazione scadrà l'ultimo giorno del mese solare, si potrà acquistare a 50 euro. Entrambe le tipologie di abbonamento saranno vendute soltanto presso le biglietterie Trenitalia e online. Il lancio del "settimanale" dovrebbe avvenire tra qualche giorno, mentre il "mensile" dovrebbe essere disponibile tra fine agosto e inizio settembre.

Quali mezzi si possono utilizzare

Il biglietto unico giornaliero da 5,50 euro consente viaggi illimitati sui bus e tram di Amat Palermo e sui servizi regionali di Trenitalia. Per quanto riguarda i treni è consentito l’accesso a tutti i regionali in seconda classe nel circuito urbano di Palermo, che ricomprende le seguenti stazioni/fermate: Roccella, Brancaccio, Centrale, Guadagna, Vespri, Lolli, Palazzo Reale/Orléans, Notarbartolo, Francia, San Lorenzo, La Malfa, Cardillo-Zen, Tommaso Natale, Sferracavallo, Imperatore Federico, Fiera e Giachery.

La presentazione dei nuovi tagliandi

I nuovi biglietti unici integrati per il trasporto pubblico locale a Palermo saranno presentati domani mattina a Palazzo d'Orléans nella Sala Alessi alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del presidente dell'Amat Michele Cimino e del direttore regionale Sicilia di Trenitalia, Vincenzo Pullara.