Il biglietto unico per autobus, tram e treni finalmente decolla: a luglio ne sono stati venduti 2.826

Negli ultimi tre mesi il biglietto unico per autobus, tram e treni ha fruttato all'Amat quasi 282 mila euro: un record. A luglio sono stati venduti 2.826 tagliandi integrati con Trenitalia, che hanno portato nelle casse dell'ex municipalizzata 86.649 euro. Numeri nettamente superiori a quelli di inizio anno, che confermano il trend di crescita complessivo di ticket e abbonamenti venduti, ancora sopra il milione di euro nell'arco del mese scorso.

La novità è che, dopo un lungo flop, decolla anche il trasporto integrato: bus o tram più treno. Il boom di passeggeri diretti in aeroporto o di ritorno in città da Punta Raisi, che scelgono di spostarsi in metropolitana, ha incrementato pure l'uso dei mezzi Amat. A partire da maggio, le vendite del biglietto unico si sono così letteralmente impennate. I dati forniti dalla società di via Roccazzo parlano chiaro: a gennaio i ricavi erano appena 6.178 euro, 7.541 euro a febbraio, 15.069 euro a marzo, 67.217 euro ad aprile; a maggio il picco con 98.675 euro, poi 96.451 euro a giugno e, come detto, 86.649 a luglio. "Un buon segnale" che, secondo il presidente dell'Amat Giuseppe Mistretta, "segue le abitudini dei viaggiatori delle capitali europee e che senza dubbio è collegato al traffico passeggeri dell'aeroporto".

La sfida per l'azienda partecipata del Comune è confermarsi anche dopo l'estate. "In inverno puntiamo al 'modello Mondello', cioè mezzi con una frequenza di massimo 10 minuti", spiega Mistretta, restando però coi piedi per terra: "L'Amat - prosegue il presidente (in carica dal 6 aprile 2023) - deve concentrarsi sul trasporto pubblico urbano, per migliorare servizi e performance. Dopodiché potrà guardare altrove, ad esempio al car sharing. L'anno scorso i bus dell'Amat hanno percorso 8,3 milioni di chilometri, mentre i tram 800 mila chilometri, per un totale di 9,1 milioni. Nel 2023, continuando con questo trend, dovremmo raggiungere il budget sia regionale che comunale superando i 10 milioni di chilometri".

Più corse - e di conseguenza più chilometri percorsi - significa anche avere la possibilità di incrementare la vendita dei titoli di viaggio. Da gennaio a luglio l'Amat ha incamerato oltre 5,8 milioni di euro, con dati mensili sempre in crescendo, grazie anche al bonus trasporti. "Per quanto riguarda il fatturato in abbonamenti e biglietti - dice Mistretta - l'obiettivo è arrivare a 10 milioni. Già adesso abbiamo quasi raggiunto il dato del 2022, che è stato di 6 milioni di euro".

Sui risultati ottenuti ha giocato un ruolo decisivo la presenza a bordo dei mezzi dei vigilantes della Sicurtransport che, oltre a controllare i passeggeri, vendono anche i biglietti. A luglio i vigilantes hanno fatto il "botto" con 107.593 euro portati nelle casse di Amat. "Questo ha permesso di ridurre pure il fenomeno del portoghesismo", afferma Mistretta, che parla anche di "una competizione fra gli autisti a chi vende più biglietti". La commissione di 40 centesimi per ogni ticket venduto "è un modo che permette ai conducenti, soprattutto a quelli più giovani e motivati, di arrotondare lo stipendio".

Dall'11 luglio, infine, l'Amat ha introdotto l'acquisto dei titoli di viaggio a bordo con il pos e in meno di un mese ha incassato ben 63.406 euro. Tanto per dare un'idea, dall'app (altro pagamento elettronico) a luglio si è toccati quota 17.880 euro e la media da inizio anno è di 13.900 euro circa.