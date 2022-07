Trova un biglietto della lotteria e vince 2 milioni, ma il tagliando era falso: condannato a 3 anni

Aveva raccontato di aver trovato "casualmente" per strada un biglietto vincente della lotteria istantanea "Sbanca tutto" e aveva poi provato ad incassare gli oltre due milioni di premio. Il tagliando, però, era falso e così A. C., 67 anni, al posto di ritrovarsi ricco all'improvviso, era finito sotto processo per ricettazione. E adesso è stato condannato a tre anni e 600 euro di multa. La decisione è della sesta sezione della Cassazione, che ha messo il punto definitivo - al quinto grado di giudizio - a una vicenda per la quale l'imputato, nel 2017, in primo battuta, era stato invece totalmente assolto.

Il collegio presieduto da Pierluigi Di Stefano ha infatti rigettato il ricorso di A. C. e lo ha anche condannato a risarcire le Lotterie Nazionali srl, parte civile nel processo, e a sostenerne le spese legali, quantificate in 3.510 euro. Nei confronti dell'imputato non ha mai retto invece l'accusa di truffa e non gli è stata neppure mai contestata quella di aver falsificato il biglietto, ma, secondo i giudici, l'uomo - che ha sempre dichiarato di aver agito in buona fede - non ha mai fornito una spiegazione attendibile sulle modalità (dove e quando) del ritrovamento del tagliando.

A. C. ha sostenuto di aver trovato per strada, a terra, quel biglietto vincente, col quale avrebbe potuto incassare precisamente 2 milioni e 100.800 euro. Poi, anziché rivolgersi a un venditore autorizzato, era andato in una banca e poi anche da un notaio. Nessuno si sarebbe inizialmente accorto che il tagliando era falso. Un dato emerso in un secondo tempo, quando il notaio aveva avvertito il gestore della lotteria che aveva a sua volta sollevato dei dubbi, tanto che il professionista aveva segnalato tutto ai carabinieri. A quel punto i sogni di ricchezza dell'imputato erano sfumati ed erano iniziati i suoi guai con la giustizia.

L'accusa contestava all'imputato proprio le modalità "sospette" con cui aveva tentato di riscuotere la vincita, ma l'uomo ha sempre affermato che i vincitori solitamente non si rivolgono ai rivenditori autorizzati per incassare somme del genere per non essere riconosciuti. Una consuetudine secondo A. C., che i giudici però non hanno mai considerato tale. Inoltre, la difesa dell'imputato ha sostenuto che si sarebbe preteso da lui che si accorgesse della falsificazione del tagliando che non avevano notato neppure il funzionario di banca e il notaio. Ma per i giudici "era verosimile che potessero non accorgersene".

In primo grado il tribunale aveva assolto l'imputato, ma la sentenza era stata ribaltata in appello, poi annullata con rinvio dalla Cassazione, infine nell'appello bis era arrivata la condanna a tre anni per ricettazione, che ora è stata definitivamente confermata dalla Suprema Corte.