Messina Denaro arrestato, il biglietto sulla lapide di Falcone: "Ce l'abbiamo fatta dopo 30 anni"

Un bigliettino con un messaggio con un chiaro riferimento all'arresto del superboss Matteo Messina Denaro è comparso sulla lapide della tomba di Giovanni Falcone, che si trova nella chiesa di San Domenico, nel centro storico di Palermo. "Ce l'abbiamo fatta Giovà... Dopo 30 anni!!!", si legge nel foglietto datato 16 gennaio 2023, ovvero la data della cattura del latitante di Castelvetrano.

La foto è stata pubblicata sui social dalla Fondazione Falcone che già ieri aveva postato una foto con la lapide piena di bigliettini e di omaggi al giudice ucciso nell'attentato di Capaci del 23 maggio 1992. "Una giornata straordinaria. Un grande successo della Procura della Repubblica di Palermo e dell'Arma dei Carabinieri: il miglior modo per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel trentesimo anniversario delle stragi. Siamo grati allo Stato e alle Istituzioni e anche in questa giornata di gioia siamo dalla parte giusta. Da un lato l'arresto dell'ultimo boss stragista Matteo Messina Denaro, il peggior criminale e latitante d'Italia, dall'altro la fiducia e la speranza che vincono: un giovane laureato che ha lasciato ieri in segno di impegno la sua corona di alloro sulla tomba", si legge nel post della Fondazione Falcone.