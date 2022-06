Sorpreso a vendere biglietti a prezzi folli vicino allo stadio, multato bagarino

Scoperto e sanzionato un bagarino vicino allo stadio Barbera. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo, lo avrebbero sorpreso mentre - in occasione della finale di playoff della serie C del campionato di calcio - era intento a vendere biglietti a prezzi folli (con un ricarico del 200%) a due palermitani, a poche ore dall'attesissima partita che ha poi aperto le porte della serie B ai rosanero. Dovrà pagare una multa tra i 2,5 mila e i 10 mila euro.

Per massimizzare i guadagni l'uomo, palermitano, aveva fotocopiato il biglietto, intestato a una terza persona, più volte. "Quando è scattato il controllo - fanno sapere dal Comando della Guardia di Finanza - il bagarino era in possesso tre copie dello stesso titolo di accesso per un posto in curva sud. Al momento è sconosciuto il numero complessivo di acquirenti a cui sia riuscito a vendere il ticket fotocopiato".

Nel corso dei successivi controlli, effettuati a campione a ridosso dei tornelli per accedere allo stadio, i finanzieri hanno identificato un tifoso palermitano in possesso di un’altra fotocopia del biglietto di curva sud, privo - ovviamente - del cambio nominativo. Il tifoso è stato multato per un importo tra i 100 e i 500 euro.