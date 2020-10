Al Barbera coi biglietti dei morti, la truffa per andare allo stadio: condannati 2 bagarini

Allo stadio sarebbero andati proprio tutti, compresi i morti e bambini non ancora nati. Questo era emerso da un'indagine della guardia di finanza su una maxitruffa messa a segno con biglietti falsi per permettere ai tifosi di entrare senza pagare o con degli sconti consistenti. Adesso il gup Guglielmo Nicastro ha condannato due bagarini e ne ha assolto un terzo.

Nello specifico, il giudice - che ha processato gli imputati con il rito abbreviato - ha condannato Andrea Pellicano a due anni e mezzo e suo fratello Antonino a un anno. Del tutto scagionato dalle accuse invece Massimo Falcone, soprannominato "Miccoli". L'imbroglio, come ricostruito dal sostituto procuratore Andrea Fusco, sarebbe avvenuto durante i campionati 2015-2016 e 2016-2017, quando il Palermo era in serie A. Sarebbero stati falsificati almeno quattromila biglietti, consentendo ad altrettanti spettatori di assistere alle gare senza pagare o con delle riduzioni, perché intestati ad over 60 (in diversi casi già deceduti) o a bambini (alcuni risultavano nati il giorno prima della partita). Dalle indagini condotte a febbraio di due anni fa, nel business sarebbero stati coinvolti bagarini, tifosi e diversi titolari di ricevitorie, anche della provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altri sei imputati, Michele Fiaschetto, Vito e Antonio D'Angelo, Dario e Martina Randazzo, nonché Francesco Puglisi hanno patteggiato la pena, mentre per altri cinque è in corso il dibattimento. Si tratta di Pasquale Minardi, leader ultrà del "Curva Nord Inferiore", del suo presunto braccio destro, Vincenzo Gulizzi, detto "il modello", Michele Di Franco, Giuseppe Scavone e Francesco Paolo Di Lorenzo.