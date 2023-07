Incassi record per l'Amat: a giugno superato il milione di euro con la vendita di biglietti e abbonamenti

Per l'Amat lo scorso giugno è stato un mese da record: l'ex municipalizzata ha infatti incassato - cifra senza pecedenti - oltre un milione di euro (per l'esattezza un milione e 29.180 euro) con la vendita di biglietti ed abbonamenti. Una somma sulla quale ha inciso - a partire da aprile - anche la reintroduzione del bonus trasporti, ma che resta straordinaria se si pensa che da gennaio, quando era stata di 489.803 euro, il ricavato è praticamente raddoppiato, senza contare che nel mese successivo si era arrivati addirittura ad una piccola perdita del 5,2 per cento, con l'incasso sceso a 464.334 euro. La somma è peraltro raddoppiata anche rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: a giugno 2022 l'incasso era stato infatti di 458.994 euro.

Un successo evidente che il presidente dell'Amat, Giuseppe Mistretta, spiega sia con la presenza a bordo dei mezzi dei vigilantes della Sicurtransport che controllano e vendono anche i biglietti "obbligando gli utenti ad avere il titolo di viaggio per poter salire", ma non solo. "Abbiamo cercato di capire, e continueremo a farlo in futuro, dove vanno le persone, quali sono le loro esigenze per gli spostamenti, in modo da portarle a lasciare l'auto a casa e a utilizzare il servizio pubblico. In estate - rimarca - è evidente che le borgate marinare costituiscono, anche per i turisti, una delle maggiori attrazioni della città e abbiamo intercettato questo flusso, potenziando anche le corse". Come non è mai successo nella storia dell'Amat, per esempio, "da maggio sono ben 16 gli autobus impiegati sulla linea 806, che collega il centro a Mondello, in precedenza erano 4".

E proprio la vendita a bordo dei biglietti torna peraltro molto utile anche ai turisti. Mistretta fornisce un dato che è emblematico: "Dall'11 luglio è stato introdotto l'acquisto dei titoli di viaggio a bordo con il pos e mediamente da allora vendiamo con questa modalità circa 200 ticket al giorno".

Tornando ai dati sulle vendite di ticket e abbonamenti, nel dettaglio, la somma maggiore in sei mesi è stata ricavata dai biglietti acquistati dalle rivendite (un milione e 485.260 euro, da gennaio a giugno si è passati da 202.720 a 302.260 euro), seguita dall'incasso ottenuto con l'acquisto di abbonamenti con il bonus trasporti (950.314 euro in soli tre mesi). E' di 747.196 euro la cifra incassata grazie alla vendita di titoli di viaggio da parte dei bigliettai dell'Amat, di 612.671 euro quella derivata dall'acquisto di abbonamenti per vendita diretta, di 377.820 euro la somma ricavata dai ticket venduti sui mezzi (e al costo 1,80 euro, 40 centesimi in più del prezzo base) dai dipendenti della Sicurtransport (la somma da gennaio è quasi raddoppiata, passando da 42.876 euro a 89.026 euro). Chiudono la lista gli incassi dovuti alla vendita di biglietti da parte degli stessi autisti (il costo è sempre maggiorato di 40 centismi), 130.968 euro in tutto, ma a gennaio erano stati incassati appena 9.729 euro, lievitati a giugno a quasi 40 mila (precisamente 39.186). Infine nelle casse dell'Amat sono entrati 79.515 euro dalla vendita di titoli di viaggio attraverso app (anche questo un servizio in crescita, visto che si è passati dai 10.296 euro di gennaio ai 16.830 euro di giugno).