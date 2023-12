Biglietti di bus e tram a 50 centesimi per un mese: il piano di Comune e Amat per alleggerire il traffico

Biglietti per tutti gli autobus e i tram a 50 centesimi (al posto di un euro e 40) dall'8 dicembre all'8 gennaio per chi acquista il titolo di viaggio dalle app "Muoversi a Palermo" e "MobilitaPalermo". E' questa l'iniziativa lanciata dal Comune e dall'Amat per favorire l'uso dei mezzi pubblici e soprattutto tentare di decongestionare il traffico durante le Feste.

La campagna è stata annunciata stamattina dal sindaco Roberto Lagalla, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi previsti per le prossime festività natalizie. Uno sconto significativo, quello offerto dall'ex municipalizzata presieduta da Giuseppe Mistretta, che provvederà anche a potenziare il servizio nelle zone più critiche.