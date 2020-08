Bielorussia, domani a Palermo sit-in di sostegno alle proteste

Si terrà domani, mercoledì 26 agosto a Palermo, alle 18.30 davanti al Teatro Massimo, un sit-in di sostegno alle proteste in Bielorussia contro il regime del presidente Alexander Lukashenko. La manifestazione è organizzata da donne bielorusse e cittadini palermitani, nel rispetto delle norme anti-covid.

“Sosteniamo le speranze di libertà di una popolazione inerme di fronte alla tirannia di un dittatore crudele - spiegano gli organizzatori - In Bielorussia la gente è trascinata via e torturata, colpevole soltanto di avere chiesto uno stato più libero e democratico. Come è stato già fatto in decine di città in tutta Europa, anche a Palermo si porta avanti la causa per una nuova Bielorussia”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le proteste a Minsk sono iniziate dopo le ultime elezioni presidenziali, stravinte da Lukashenko secondo i dati ufficiali e contestate dalle opposizioni, che hanno denunciato brogli, accusato il governo di avere manipolato l’esito del voto e organizzato imponenti manifestazioni alle quali il regime ha risposto con violenze e repressione.