VIDEO | Dopo i monopattini arrivano 500 e-bike, Orlando si alza sui pedali: "Così eliminiamo 10 mila auto"

Si tratta del primo parco bici, che nei prossimi giorni arriveranno a 1.500. Dott prosegue il suo impegno per promuovere la mobilità sostenibile in città. Da oggi i palermitani potranno accedere ai due servizi indistintamente, attraverso un’unica app. In cantiere anche la progettazione, affidata a una ditta di Belluno, di 100 chilometri di pista ciclabile

L'azienda Dott prosegue il suo impegno per promuovere la mobilità sostenibile a Palermo: dopo 500 monopattini introdotti a marzo 2021, l’azienda porta ora in città 500 biciclette elettriche in condivisione, che verranno inserite gradualmente in flotta. Da oggi, dunque, i palermitani potranno accedere ai due servizi indistintamente, attraverso un’unica app, a seconda delle loro esigenze ed abitudini. Un investimento sulla città che - secondo l'assessore alla Mobilità Giusto Catania - porterà a una riduzione nell'uso delle automobili: "Avremo - dice - 10 mila auto in meno in città".

Le azzurre e-bike di Dott hanno una struttura particolarmente solida e sono dotate di luci, riflettori e cestino, caratteristiche che ne accrescono il livello di sicurezza su strada e che le rendono mezzi affidabili, adatti a tutta la famiglia. Aspetti peculiari che, insieme all’efficienza operativa e alla proposta tariffaria intercambiabile tra monopattini e biciclette, hanno permesso all’azienda di aggiudicarsi il bando pubblico indetto dal Comune.

Il sindaco Leoluca Orlando commenta: "Il servizio di monopattini in sharing costituisce ormai un elemento importante nella mobilità urbana palermitana. Un'offerta che adesso si amplia grazie a Dott che ha deciso di investire nella nostra città portando anche le biciclette elettriche in condivisione e confermando l'ottimo lavoro svolto dall'Amministrazione comunale che ha scelto di puntare sulla micromobilità sostenibile per gli spostamenti urbani. È la conferma che questo particolare settore di mercato della mobilità è in continuo sviluppo anche nella nostra città, motivo per puntare sul supporto e la promozione della micromobilità sostenibile”.

L’assessore all’Urbanistica, Ambiente e Mobilità Giusto Catania aggiunge: “L’avvio del bike sharing a pedalata assistita e a flusso libero rappresenta una grande innovazione per la città di Palermo che, sempre più, è proiettata a valorizzare scelte di mobilità sostenibile e di conversione ecologica del trasporto. L’uso delle corsie ciclabili ha reso più sicuri gli spostamenti in bicicletta e siamo certi che con l’implementazione del nuovo bike sharing ci saranno ulteriori benefici per la mobilità urbana e per la qualità dell’aria".

Un percorso che si inserisce all'interno di un progetto più ampio nel segno della mobilità sostenibile e che vedrà nei prossimi giorni partire la progettazione di 100 chilometri di pista ciclabile. "Abbiamo fatto in Giunta - aggiunge Catania - un prelievo dal fondo di riserva per chiudere una procedura di gara, aggiudicata da una ditta di Belluno, che la prossima settimana firmerà il contratto per la progettazione della pista ciclabile. Palermo ha una pianificazione di 120 chilometri di pista ciclabile, 100 saranno progettati da questa società. Per ora in città funzionano 60 chilometri di pista ma sappiamo che non è bellissima. Bisogna metterla in sicurezza e sistemarla. Abbiamo avviato un processo culturale".

“Siamo felici di continuare il nostro piano di espansione a Palermo, portando per la prima volta in Sicilia le nostre biciclette elettriche. Siamo sicuri che verranno accolte dai palermitani, così come dai tanti turisti, con lo stesso entusiasmo ottenuto dai monopattini. Anzi, la nostra esperienza in altre città, ci insegna che proprio l’introduzione delle e-bike, in un’ottica di intermodalità con i monopattini, ha fatto ancor più da leva all’adozione dei nostri servizi in sharing. A Roma e Milano, abbiamo visto che le biciclette vengono preferite per esempio dal pubblico femminile e per spostamenti più lunghi. Con la loro introduzione, i noleggi sono cresciuti dell’85% e gli utenti dell’80%. Auspichiamo lo stesso successo a Palermo, per contribuire alla diminuzione del traffico e dell’inquinamento cittadino", conclude Vittorio Gattari, public policy manager di Dott Italia.

L'impatto ambientale è un fattore di primaria importanza per Dott: biciclette e monopattini sono, infatti, ricaricati con energia prodotta da fonti rinnovabili certificate e sono costituiti al 90% da materiali completamente riciclabili. In quanto dotati di batterie estraibili, per ricaricare i mezzi è sufficiente sostituire sul posto la batteria, anziché muoverli da e per il magazzino, garantendo una maggior disponibilità della flotta su strada.

Come funziona il servizio?

Così come per i monopattini, il servizio coprirà l’intera area urbana di Palermo e sarà disponibile nella formula a flusso libero, quindi senza stazioni prestabilite, permettendo così l’apertura e la chiusura del noleggio in qualsiasi punto della città. Solo in alcune zone specifiche della città, di comune accordo con l'Amministrazione, il parcheggio dei mezzi sarà autorizzato esclusivamente in aree di sosta dedicate, così da rispettare l’ordine pubblico e non creare difficoltà ai diversi utenti della strada. Inoltre, per verificare il corretto parcheggio, al termine del viaggio verrà richiesto di caricare una foto sull’app. Per poter utilizzare il servizio, è necessario scaricare l'app Dott sul proprio smartphone (Appstore e Playstore) e registrare un profilo utente personale. Il servizio è rivolto soltanto ad utenti maggiorenni. Sia le biciclette che i monopattini sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla automaticamente la velocità del mezzo, che per legge non può superare i 25 km/h per le bici e i 20 km/h per i monopattini. In questo modo si inibisce anche il termine del noleggio nelle zone in cui il parcheggio è vietato. Prima che un utente si metta alla guida, inoltre, l'app Dott gli ricorda di usare le piste ciclabili, di non salire sui marciapiedi e di parcheggiare correttamente il mezzo, avendo così ben chiare tutte le regole generali e locali che deve rispettare.

Le offerte per Palermo

In occasione del lancio, Dott offre a tutti i nuovi utenti la loro prima corsa di 20 minuti a bordo di una e-bike: basterà inserire il codice sconto BikePalermo nella sezione Promozioni dell’app.

La tariffa base del servizio, uguale sia per le biciclette che per i monopattini, è di 0,19€ al minuto, con 1€ di costo di sblocco. Dott mette, inoltre, a disposizione varie opzioni di abbonamento acquistabili tramite app e con cui poter noleggiare entrambi i mezzi: