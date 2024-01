Sarebbero stati due quattordicenni a colpire con una lama e a ferire ieri pomeriggio (domenica 7 gennaio) un uomo di 31 anni in via Alete, a Partanna, che sarebbe intervenuto per sventare il tentativo di furto della sua bicicletta da parte dei due ragazzini. Sul loro conto procederà quindi la Procura dei minorenni, ma quella ordinaria aprirà comunque un fascicolo "modello 45", cioè di atti che non costituiscono notizia di reato, per vagliare eventuali responsabilità civili dei genitori dei due.

La vittima, che era stata trasportata all'ospedale Villa Sofia da un'auto medica, non è in gravi condizioni ed è probabile che ai suoi giovanissimi aggressori venga contestato il reato di lesioni e non quello più grave di tentato omicidio. Sul caso indaga la polizia, che ha identificato i due, dopo che uno di loro sarebbe stato riconosciuto dal trentunenne. Entrambi i ragazzini avrebbero però negato di averlo aggredito con una lama.