Bici a pedalata assistita manomesse e trasformate in ciclomotori: sequestrati 13 mezzi

Biciclette a pedalata assistita manomesse e trasformate in veri e propri ciclomotori. Operazione della polizia nel centro di Cefalù: gli agenti hanno sottoposto a sequestro ai fini della confisca 13 mezzi. "Si tratta di bici che erano spesso utilizzate in totale spregio alle norme del codice della strada che ne disciplinano la circolazione, con le strade del centro storico percorse contromano o ad alta velocità tra la folla di turisti e cittadini, spesso anche sui marciapiedi", dicono dalla polizia.

I mezzi sono stati fermati e sottoposti ad una prima verifica da parte di personale del commissariato di Cefalù, in alcune circostanze anche con l’ausilio di pattuglie del reparto prevenzione crimine di Palermo. Sono state riscontrate in prima battuta alcune evidenti irregolarità, quali la presenza di magneti sotto i sellini per attivare e disattivare la trazione autonoma, manopole per accelerare e addirittura in alcuni casi l’assenza di pedali.

"Alcuni dei fermati, al momento del controllo, percorrevano addirittura tratti di strada in salita senza fare uso dei pedali - raccontano dalla questura -. I successivi approfondimenti condotti sui mezzi da parte di personale della Motorizzazione civile di Palermo intervenuto sul posto, hanno confermato la presenza di alterazioni meccaniche ed elettroniche: accorgimenti tali da rendere la trazione dei velocipedi autonoma, eliminando di fatto la spinta propulsiva umana attraverso i pedali e trasformandoli, quindi, in ciclomotori, soggetti pertanto alla relativa disciplina in termini di adempimenti e prescrizioni (patente, assicurazione obbligatoria, immatricolazione, casco) di cui, al momento del controllo, i conducenti risultavano evidentemente sprovvisti. Pertanto, alla luce di quanto accertato, si è proceduto al sequestro, finalizzato alla confisca, dei mezzi ed alla irrogazione di sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro".