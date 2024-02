L'assessore Carta apre di nuovo a monopattini e bici nel centro storico: ecco le nuove regole

Dopo il divieto assoluto, con piccole eccezioni in via Ruggero Settimo, l'ufficio Mobilità sostenibile del Comune ha emanato una nuova ordinanza per regolamentare la circolazione dei velocipedi nelle vie Maqueda, Vittorio Emanuele e Ruggero Settimo, a tutela della sicurezza dei pedoni e degli stessi ciclisti. In molti punti, grazie al provvedimento, bici e monopattini potranno circolare nella fascia dalle 5 alle 10.

Il provvedimento arriva all'esito di un atto di indirizzo dell'assessore alla Mobilità sostenibile e al Centro storico, Maurizio Carta, che ha ascoltato le istanze dei comitati cittadini, della Consulta delle biciclette, della prima e dell'ottava circoscrizione e della polizia municipale, nonché all'esito del monitoraggio dell'efficacia della precedente ordinanza del 20 dicembre.

Ecco le nuove regole:

- Via Maqueda, nel tratto compreso tra via Cavour e piazza Bellini: istituzione del divieto di transito alle biciclette e monopattini (sia a noleggio che privati) eccetto nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 10

- Via Maqueda, nel tratto compreso tra piazza Bellini e piazza Sant'Antonino: limitazione della velocità dei velocipedi (biciclette e monopattini) a 6 chilometri orari

- Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Matteo Bonello e piazza Villena e tra via dei Tintori e via Roma: istituzione del divieto di transito ai monopattini elettrici (sia a noleggio che privati) nei giorni feriali e festivi, eccetto dalle 5 alle 10 e istituzione del divieto di transito alle biciclette, nei giorni festivi e prefestivi eccetto dalle 5 alle 10

- Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via di Porto Salvo e via dei Tintori e tra via Roma e piazza Villena: istituzione del divieto di transito ai monopattini elettrici (sia a noleggio che privati) nei giorni feriali e festivi, eccetto dalle 5 alle 10 e istituzione del divieto di transito alle biciclette, nei giorni festivi e prefestivi, eccetto dalle 5 alle 10

- Via Ruggero Settimo: istituzione del divieto di transito a biciclette e monopattini (sia a noleggio che privati) nei giorni festivi e prefestivi dalle e 10 alle 20.

L'assessore Carta dichiara che "questa nuova ordinanza ribadisce la convinta volontà della Giunta Lagalla di garantire e agevolare la circolazione della micromobilità nel rispetto dei profili di sicurezza di tutte e tutti, a partire dai pedoni, i soggetti più fragili in questo caso. Inoltre il provvedimento mira a favorire gli spostamenti sistematici in alcuni orari della giornata e, per ridurre i disagi dei ciclisti, è mia intenzione accelerare l'attuazione delle previsioni dello studio di fattibilità per l'operatività del Piano della mobilità dolce del 2015 che prevede 80 nuovi chilometri di ciclovie, soprattutto realizzando tempestivamente quelle che possano consentire di attraversare il centro storico in sicurezza".

L'assessore aggiunge che "l'ordinanza sarà oggetto di un monitoraggio costante degli effetti e degli impatti per apportare tempestivamente correttivi nel rispetto del principio generale della tutela della sicurezza dei pedoni. Ho ascoltato con attenzione numerosi portatori di interesse per raccogliere le diverse istanze, spesso contrastanti, e trovare, insieme ai miei uffici e alla polizia municipale, che ringrazio, la più equilibrata sintesi dei bisogni e delle sensibilità".

Infine "confido che questo nuovo provvedimento possa trovare accoglienza favorevole e, soprattutto, far comprendere a tutti che il centro storico è un organismo complesso e delicato che presuppone comportamenti accurati e diversi, anche nel versante della mobilità tradizionale e sostenibile e confermo la volontà di rinnovare la composizione della Consulta delle biciclette, prezioso organo consultivo e tecnico per la transizione ecologica e urbanistica che la mobilità richiede".